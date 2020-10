"Je n’ai pas envie de vivre dans la peur", Antoine Leiris -dont l'épouse est décédée au Bataclan- publie un deuxième livre

Son texte a touché en plein cœur des milliers de personnes. Un jour de novembre 2015, dans une France groggy quelques heures après les attentats du Bataclan et des terrasses de café à Paris.

« Vous n’aurez pas ma haine », lançait Antoine Leiris, dans un message posté sur Facebook s’adressant aux terroristes qui ont pris la vie de son épouse, Hélène.

Un témoignage bouleversant d’émotion sur son amour perdu, et plein de résilience pour se tenir droit face à cette tempête. Un témoignage devenu un livre, puis une pièce de théâtre. Quatre ans après, Antoine Leiris a raconté la suite dans, La vie après, où il décrit les lendemains : comment on se reconstruit après une telle déflagration, comment s’articule son quotidien de papa, avec son fils Melvil. C’est ce récit qui l’a conduit à être un des invités d’honneur du neuvième salon du livre hier. Une exception car l’auteur journaliste se prête rarement à l’exercice. « Sur le précédent livre, ça aurait été trop d’émotion de me confronter au regard des gens sur quelque chose qui était si dur, si particulier. Pour le deuxième, j’ai gardé la mauvaise habitude du premier. J’ai peu de temps et je m’éloigne le moins possible de la maison car j’ai un petit garçon qui m’attend là-bas. Mais exceptionnellement, j’ai dit oui à Monaco ». Une confidence parmi d’autres, partagées autour d’un verre.

Quatre ans après votre premier récit, c’était un besoin pour vous de continuer à écrire sur votre quotidien ?

Je me suis mis à écrire d’abord sur un livre de fiction, en essayant de raconter des choses personnelles de manière indirecte. Et je me suis retrouvé avec un livre de faux-semblants qui essayait de maquiller ma propre histoire et mes émotions au travers de personnages, avec une vérité qui n’était pas là. J’ai mis du temps à me dire que je pouvais recommencer à parler de moi. Et quand c’est arrivé, c’est allé très vite. Ce livre finalement boucle la boucle, pour ces deux personnages, ce père et ce fils, c’est la fin de leur histoire.

Vous n’envisagez donc pas de continuer à écrire sur le personnage Antoine Leiris ?

A priori non. On le retrouvera peut-être sous d’autres formes, en femme, en vieillard… Il n’aura plus ce nom, mais il ressentira les mêmes choses. Je continuerai à écrire au « je » parce que je suis dans l’introspection, pour aller capter les sentiments dans une forme de vérité un peu brute.

Dans votre récit, on comprend que le moment ou vous avez vu la pièce Vous n’aurez pas ma haine, tirée de votre texte, vous a permis de vous détacher de ce personnage…

Oui, ce personnage sur scène, ce n’était plus moi. Avec les années, j’avais changé. Voir ce texte sur scène m’a apporté un recul qui me permet de ne plus me conformer à ce personnage-là. Il vivait par lui-même, ce n’était plus moi. Au fond c’est ce que je voulais depuis le départ, que le public se l’approprie. Et ça a été le cas. Car de la parution des deux livres, des gens d’horizons très différents, des croyants, des non-croyants, des gens de gauche, de droite, tous y ont vu quelque chose d’eux-mêmes.

Vous parlez beaucoup de votre lien à la paternité dans ce récit, sans être forcément tendre avec vous-même. Vous avez évolué depuis ?

Oui, probablement. Je pense être toujours dur, mais je ne suis plus en quête de perfection. Tout ce que je ne fais pas bien n’est pas quelque chose que je fais mal. Beaucoup de parents passent par cette phase de vouloir tout bien faire. Mais dans l’éducation d’un enfant, on se sent vite débordés par tellement de choses à ressentir, à comprendre, à accompagner que très vite on peut se trouver très mauvais. Aujourd’hui, je me pardonne beaucoup plus facilement.

On a l'habitude de dire que l'on fait "comme on peut" face au deuil, face aux contingences de la paternité. En racontant votre façon de faire, et parfois vos erreurs, ressentez-vous que ça peut avoir un côté thérapique pour vos lecteurs, de voir qu’on peut aussi se tromper et ne pas toujours faire bien ?

Je ne sais pas pour les lecteurs. Ce que je sais, si j’écris quelque chose, il faut que je sois sincère, que je raconte la réalité de la dureté de la chose, de l’incertitude. Je dois être transparent sur mes défauts et mes difficultés. Certainement, il y a un processus quand on voit quelqu’un faire aussi des erreurs, de se dire qu’on peut aussi les faire. Je suis l’anti- développement personnel quelque part (rires) ! Mon propos n’est pas de dire « lisez ça, vous irez mieux », mais plutôt « lisez ça et vous verrez qu’il y a d’autres gens aussi pour qui c’est dur ». Il y a aussi de la poésie, de la profondeur, y compris si c’est chaotique et si c’est dur. Cette aventure vaut le coup d’être vécue dans cette complexité.

Vous n’avez jamais de regrets d'avoir partagé tant de votre intimité ?

J’en ai tous les jours (sourire) ! Je n’ai pas entrepris de démarche, c’est bêtement arrivé comme ça. J’étais fatigué, j’ai envoyé ce texte sur Facebook sans avoir aucune idée de ce que ça pourrait donner. C’était pour toucher mes amis, pour leur dire voilà comment je vais réagir. C’est peut-être cette sincérité-là qui a fait que les gens ont été touchés plus largement. Je me suis fait une raison et je n’ai pas de regrets à proprement parler. Mais ça m’est arrivé très souvent de me dire, « tu aurais mieux fait de te retenir ce jour-là au lieu de poster ce texte ». Mais c’est le chemin que j’ai emprunté et je ne regrette rien.

Vous n’avez pas peur qu’en grandissant, votre fils soit constamment ramené à vos témoignages ?

Ça fait partie de son histoire. Je n’ai pas peur, je n’ai pas envie de vivre dans la peur. Il aurait pu avoir une autre histoire familiale, il aurait pu avoir une différence physique. Dans la vie, on fait avec ce qu’on a. Je sais qu’à un moment donné, il cherchera, il trouvera ce qu’il trouvera. Je serais là pour essayer au mieux de l’accompagner et d’essuyer les coups quand il faudra en prendre. Il se débrouillera comme moi je me suis débrouillé. Ce n’est pas le seul à avoir vécu des choses tristes dans sa vie. Il n’y a pas de hiérarchie dans la souffrance. La question parfois n’est pas l’intensité de la blessure, mais la capacité de résistance à la douleur.

Comment appréhendez-vous l’actualité anxiogène du quotidien. La récente attaque devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, a forcément résonné en vous ?

Quand ça arrive, c’est impossible de se détacher. Au-delà de mon cas personnel, il me semble que nous sommes tous replongés dans ce sentiment, dans cet hébétement, ce truc impossible à croire. Mais oui, quand une chose pareille se produit, tout remonte. Je pense aux gens qui y sont, aux familles…

Aujourd’hui, vous rédigez les discours de la maire de Paris, Anne Hidalgo. N’avez-vous pas envie de retourner au journalisme ?

J’ai un peu lâché… mais le bon vieux boulot de journaliste radio que j’adore, que j’ai exercé dans la culture, je vais ressayer d’y retourner.

Et ce prochain livre ?

J’y travaille. Ce ne sera pas une grande épopée, mais un roman qui évoque l’histoire d’une jeune femme qui doit faire un chemin à un moment particulier de sa vie. Je ne suis doué qu’à ça, j’aime ces histoires-là. Ce sont les voyages intérieurs qui m’excitent.