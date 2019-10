Isabelle Autissier: "Au début des années quatre-vingt, beaucoup de gens pensaient encore le poisson inépuisable"

Vous revenez sur le fait que, jusqu’au début des années soixante-dix, l’Institut des pêches pensait le poisson inépuisable...

Ils n’étaient pas les seuls! Lorsque je suis devenue ingénieure agronome au début des années quatre-vingt, beaucoup de gens en charge des décisions pour la pêche pensaient qu’il y avait des poissons partout, qu’il ne fallait pas trop légiférer.

Le milieu scientifique était le seul à tirer la sonnette d’alarme. En URSS, ça a été doublé d’une forme d’idéologie selon laquelle "l’homme rouge" devait contrôler la nature de manière très forte.

Qu’est-ce qui a suscité chez vous l’envie de vous investir dans le WWF?

Comme beaucoup de gens, le sentiment tout simplement citoyen qu’il faut innover, parce qu’on ne peut pas continuer comme ça. Que ces désordres environnementaux se traduisent immédiatement par des désordres économiques, sociaux et par la rupture de la paix.

En tant que scientifique, j’étais évidemment sensible à une ONG basée sur ce discours-là, qui n’affirme pas des choses sans base précise. Et ça a coïncidé, pour moi, avec l’arrêt de la course au large, qui était très chronophage.

"Avec la Métropole Nice Côte d’Azur, nous collaborons sur le programme Zéro fuite de plastique en mer en 2025."

Quels sont vos chantiers du moment?

La loi sur l’économie circulaire. Nous avons porté au Parlement des amendements pour que ce texte devienne un véritable outil, afin d’essayer d’en finir avec un certain nombre de pratiques, favoriser au maximum une vraie recyclabilité.

Par rapport à la question du climat, au printemps dernier, nous avons planché sur la loi sur la mobilité, et on n’a d’ailleurs pas été totalement satisfaits de ce qui a été voté. Et le troisième sujet assez prégnant, c’est la question du plastique en mer. Avec le bateau qui nous a été offert par un donateur, on a filmé la Méditerranée pour faire signer des engagements à des collectivités pour des projets zéro plastique, en mobilisant les citoyens et les entreprises.

Vous avez justement mis en place une collaboration avec la Métropole Nice Côte d’Azur?

Oui. C’est très important pour nous de travailler avec les collectivités qui sont au plus près des citoyens. On a donc ce programme qui s’appelle Zéro fuite de plastique en 2025.

Il consiste à suivre les collectivités pour qu’elles identifient les endroits et les raisons pour lesquelles il y a du plastique qui sort de leur territoire et qui se retrouve en mer. Nous allons mettre en place des projets pour que cela s’arrête.

"On peut réduire de 50 à 80 % sa consommation de plastique"

Et en attendant, que peut-on faire à titre individuel?

Exception faite de l’usage médical, on peut réduire de 50 à 80 % sa consommation de plastique, qu’il s’agisse des objets usuels, des jouets, des vêtements et des meubles. Et côté déplacement, limiter les trajets en voiture ou en avion à l’essentiel.

Vous revenez tout juste d’un périple en mer?

Je pars tous les ans environ trois mois, parce que j’en ai besoin! ça peut être aussi dans un but sportif, culturel. Cette année, c’était plus scientifique, je suis partie avec un chercheur du CNRS faire le tour du Spitzberg [une île de l’archipel du Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord, ndlr] pour effectuer des mesures.

Et participer à une étude sur le fait que le tuyau d’eau chaude que représente le Gulf Stream deviendrait plus large et plus chaud, ce qui contribuerait au réchauffement de l’Arctique.

Au regard de votre parcours, quel est votre plus grand motif de fierté?

Le combat que je vais gagner demain! Quand j’aurai quatre-vingt-dix ans, je passerai mon temps à me souvenir de ce que j’ai fait quand j’étais petite, mais ce n’est pas à l’ordre du jour.

Aviez-vous un modèle familial?

C’était plutôt une éducation, qui m’a très tôt ouverte au monde. On parlait de la terre entière à la maison, il y avait des gens de plein d’endroits différents qui venaient. On m’a très vite appris aussi l’autonomie et inculqué l’idée que si je voulais quelque chose, il fallait que j’aille le chercher, que ça ne me tomberait pas dessus ! Ce sont des principes qui m’ont accompagnée toute ma vie.

