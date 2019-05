INTERVIEW. Sa relation avec Chet Baker, le cinéma, ses années niçoises... La comédienne Liliane Rovère publie sa première autobiographie

On la rencontre dans un bistrot du IXe arrondissement à Paris, où elle donne ses rendez-vous, pas très loin de chez elle. Un look gothique à la Madonna des débuts : toute en noir, en chaînes et en colifichets, les yeux soulignés de khôl.

A quatre-vingt-six ans, Liliane Rovère connaît une deuxième jeunesse professionnelle grâce au succès de Dix pour cent, la série de France 2 dans laquelle elle joue Arlette, la doyenne de l’agence qui a fait les quatre-cents coups et connaît le show-biz comme sa poche. Un personnage qui lui ressemble encore plus qu’on ne le croyait.

On découvre en effet sa "folle vie" dans l’autobiographie qu’elle vient de publier chez Robert Laffont, et qu’elle dédicacera le vendredi 17 mai, à la Fnac de Cannes.

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire vos mémoires, alors que vous aviez tant de choses à raconter?

Je n’y avais jamais pensé. C’est ma fille qui m’y a poussée. Ma petite fille va avoir seize ans et je me suis dit que ça pourrait peut-être l’intéresser aussi.

Je l’ai écrite pour le plaisir sans me préoccuper de savoir si elle serait publiée. Je ne pensais pas avoir autant à raconter…

Une enfance passée à se cacher des nazis, la rencontre avec le jazz, une longue liaison avec Chet Baker, le théâtre, le cinéma, la télé… Il y avait pourtant de la matière!

On commence à tirer le fil avec une anecdote et tout s’enchaîne. Je n’avais jamais raconté mon enfance à personne. Mes amis ne connaissent qu’une infime partie de ma vie.

Je n’ai jamais aimé trop parler de moi, je trouve ça suspect. Mais là, c’était le jeu.

J’ai essayé de rester sincère et concrète, d’aborder les choses avec pudeur et de resituer tout cela dans le contexte de l’époque.

"A Nice, c’étaient des jours heureux. On avait toute une bande de copains, il y avait de la musique tout le temps"

Votre vie ressemble à un long solo de jazz. Les évènements s’enchaînent comme les notes, en improvisation totale…

C’est un peu ça, oui. J’ai toujours été très libre, on ne me disait pas quoi faire. C’est peut-être pour cela que j’aime tellement le be-bop…

La découverte du jazz est fondamentale. Cette musique va non seulement rythmer toute votre vie, mais aussi l’influencer…

J’ai la révélation à douze ans en écoutant Blues In The Night. Je ne pouvais plus m’arrêter de passer ce disque. Et, à mon âge, je l’écoute encore! Je crois, comme Spinoza, que tout est affaire de rapport: cette musique me convenait et je lui convenais aussi, il faut croire.

À force de fréquenter les clubs de jazz, vous finissez par faire partie du décor…

J’y ai trouvé une deuxième famille, puis une troisième. Je pars aux États-Unis avec Chet Baker. On revient ensemble quand mon visa est périmé, puis je rencontre mon mari, Bibi Rovère, en Italie.

Encore un musicien! Et on s’installe à Nice, dans sa famille. C’étaient des jours heureux. On avait toute une bande de copains, il y avait de la musique tout le temps.

C’est après que ça s’est dégradé. Il était d’une jalousie maladive…