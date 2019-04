INTERVIEW. Pourquoi Jean-Christophe Grangé n'a-t-il pas encore écrit de polar se passant sur la Côte d'Azur?

Vous n’avez pas encore situé de roman sur la Côte d’Azur, vous pourriez le faire?

J’ai essayé et j’ai renoncé. C’est plutôt bon signe pour votre région ! (rires) Les gens me disent parfois: "C’est sympa, vous parlez de chez nous."

Mais, en réalité, quand je choisis un coin, c’est parce que je le trouve flippant! Pour Le Serment des limbes par exemple, si j’ai choisi le Jura, c’est parce que quand j’étais journaliste, j’avais fait un reportage là-bas et je m’étais dit: si le diable déboule un jour, ce sera peut-être dans le Jura!

Finalement, ça veut dire que votre région est plutôt sereine et ne se prête pas trop à accueillir mes histoires très très sombres. Mais il faudrait que j’essaie à nouveau.

Ce ne serait pas le même genre de crime, ici?

Oui, peut-être faudrait-il imaginer quelque chose de plus mafieux, plus lié à l’argent, et ce n’est pas trop mon style. Moi je suis plus dans les histoires maléfiques.

Dans ce livre, Niemans travaille pour une nouvelle unité spéciale pour les crimes "hors normes", pure invention?

Oui, et ça va avec le fait que, d’habitude, je ne prends pas de héros récurrent. Dans un roman policier, on raconte une affaire incroyable, une affaire qui serait, pour un vrai flic, déjà extraordinaire à vivre une fois.

Alors si tous les ans il arrive à ce même flic, au même endroit, une enquête pas possible, c’est absurde.

L’idée que ce soit le policier qui se déplace là où il s’est passé quelque chose de gratiné, ça pallie un peu ce problème: il est spécialiste en affaires hors du commun, donc c’est normal qu’il y soit.

C’est une ficelle de fiction, évidemment, mais au moins ça tient un peu debout!

"je suis typiquement l’écologiste du dimanche qui ne sort jamais de Paris mais qui a de grandes idées sur la chasse"

Il est question de chasse et de nature dans ce roman. Y aurait-il des messages glissés ici et là?

D’un point de vue général, j’ai mis sur la table un problème qui s’est toujours posé à moi: le fait que les chasseurs sont des écologistes et qu’ils aiment la nature.

C’est paradoxal pour beaucoup de gens, on se dit que c’est incompréhensible d’aimer la nature et de lui tirer dessus.

Mon personnage le dit, à un moment: comment peut-on trouver un cerf merveilleux et puis, pan, lui tirer dessus? Comme un mec qui s’extasierait sur un air de Mozart et qui foutrait le feu à la partition à la fin! En même temps, beaucoup de ceux qui raisonnent comme ça ne passeraient jamais six heures perdus dans une forêt, les pieds dans la boue. Le chasseur, oui.

Moi, je suis typiquement l’écologiste du dimanche qui ne sort jamais de Paris mais qui a de grandes idées sur la chasse. Pour le livre, j’ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Il n’y a pas de message, je propose simplement ce paradoxe. Sans jugement.

D’un point de vue plus romanesque, la chasse est toujours au cœur des polars.

Un roman policier c’est une double chasse: le tueur chasse sa proie puis devient le gibier de l’enquêteur.Et là, pour le flic, c’est une chasse dangereuse!

La saison 2 de la série est en tournage, vous y avez également participé…

Oui, la première a été un succès donc on a enchaîné. J’ai écrit deux soirées sur quatre pour cette saison. Deux histoires qui me chaufferaient aussi en roman.

Quant aux livres, j’ai prévu d’en faire quatre. J’ai fait six histoires pour la série, donc je vais choisir dedans, et ce ne sera pas forcément les quatre de la première saison.

L’inconnue est: est-ce que je vais les écrire tout de suite ou passer à autre chose entre-temps… En tout cas, j’ai déjà d’autres idées.

La Dernière Chasse. Jean-Christophe Grangé.

Editions Albin-Michel. 397 pages. 22,90€.