INTERVIEW. Pierre Lemaitre: "Le succès n’a rien à voir avec le mérite"

Avril 1940. Louise, trente ans, court nue sur le boulevard du Montparnasse, à Paris.

Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une période sans équivalent dans l’Histoire, où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches...

Et quelques hommes de bonne volonté.

Prix Goncourt en 2013 et César de la meilleure adaptation en 2018 pour Au revoir là-haut, c’est un Pierre Lemaitre au sommet de son talent qui nous livre, en chroniqueur hors pair des passions françaises, toute la grandeur et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances.

Entre burlesque et tragique, secrets de famille et manipulations, exode du peuple et exode pénitentiaire, Miroir de nos peines nous renvoie un reflet saisissant d’une époque trouble, où la réalité dépassait souvent la fiction. Interview de son très volubile auteur...

Avec ce nouveau volet, vous nous entraînez cette fois près de la ligne Maginot, en pleine "drôle de guerre". Vous décrivez tout cela avec un réalisme saisissant. Comment vous êtes vous documenté?

Ce livre-là a une histoire particulière. D’habitude, tout se fait sur de la documentation papier. Je travaille avec une jeune historienne, à qui je demande des notes, tout en faisant moi-même énormément de lectures.

Mais cette fois, avec ce dixième livre, j’avais beau regarder les films de l’INA, les photos, lire des documents, je n’y arrivais pas. J’ai loué une voiture, je suis allé à Metz, et j’ai traîné mes guêtres notamment au Hackenberg [fortification de la ligne Maginot, ndlr] qui a donné son nom au Mayenberg dans le livre.

Là-bas, j’ai été reçu par des historiens spécialisés, qui m’ont expliqué la vie dans ce fort. Je l’ai visité. C’est ainsi que j’ai eu un certain nombre d’idées qui ont nourri ce récit.



Dès le début, on découvre que certains êtres aussi ingénieux que dénués de scrupules tirent un étonnant parti de la guerre...

Tout le propos du livre est un ensemble de variations sur la question de la confrontation à un événement qui nous dépasse: une guerre, un exode. Et la grande question est de savoir comment vous allez réagir.

Il y a les héros, les salauds et il y a ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre qui, sans peine ni gloire, réussissent à survivre. Avec le personnage de Raoul, je me suis amusé à faire le portrait de quelqu’un qui tire tellement bien son épingle du jeu qu’il en devient un être assez immoral. C’est un truqueur, un voleur, un manipulateur et un menteur.

En somme, il a tous les défauts sauf que, dans le livre, je fais en sorte que, petit à petit, notre opinion sur lui glisse. Progressivement, au fil des pages, il va remonter dans notre estime parce que lui-même sera transformé par les événements.

L’un des personnages centraux est Louise Belmont, une institutrice qui fait des extras dans un restaurant, à qui un client va faire une proposition saugrenue, qu’elle va accepter. Ce qui vous intéressait, c’était d’explorer la notion de manipulation?

Il y a de ça, mais l’un des thèmes majeurs du livre, c’est la question de la maternité. Il y a la maternité de sa mère, Jeanne Belmont, le manque de maternité de Louise, puisqu’elle ne peut pas avoir d’enfant.

Ce livre est aussi une variation autour de cette question-là. Et la proposition sexuelle qui est faite par le docteur Thirion à Louise va réveiller chez elle quelque chose de l’ordre de l’indignité.

C’est-à-dire qu’elle pense, comme peut le penser une femme des années quarante, qu’au fond, quand on n’a pas d’enfant, c’est qu’on est une mauvaise femme. Et de la mauvaise femme à la prostituée il n’y a qu’un pas. C’est ce délire qui sera aussi l’un des moteurs de son action pour rechercher son demi-frère, dont elle ignorait l’existence.