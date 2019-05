INTERVIEW. On vous présente le dernier thriller de Bernard Minier, l'un des auteurs les plus vendus en France

Depuis Glacé, son premier énorme succès, Bernard Minier s’est, en sept ans, imposé comme un des auteurs de thrillers les plus lus en France (2,7 millions d’emplaires vendus à ce jour) et à l’étranger. Après Glacé, il y a eu Le Cercle, N’éteins pas la lumière, Une putain d’histoire d’amour, Nuit et Sœurs. Dans son septième roman, M, le bord de l’abîme, Bernard Minier a mis en vacances le commandant Servaz, son personnage fétiche.

L’histoire se déroule à Hong Kong où le groupe Ming, un géant de l’informatique, développe DEUS, un assistant virtuel (genre Google Home).

Problème: plusieurs employés de l’entreprise sont assassinés. Moïra, une jeune geek française, est embauchée par Ming pour soi-disant perfectionner DEUS. Mais est-ce la véritable raison? Dans ce thriller palpitant, voire très addictif quand le récit avance, Bernard Minier nous tient en haleine, rebondit sans cesse jusqu’à une fin totalement inattendue.

Un thriller pour nous mettre en garde: Internet c’est bien, on ne peut plus s’en passer mais... méfi!

Bernard Minier était de passage dans les locaux de Nice-Matin, à Nice. Il nous a ainsi appris qu’il venait d’écrire avec sa compagne, Laura Munoz, un téléfilm, Le Diable au cœur, qui devrait être diffusé sur France2. "Ce n’est pas un polar, précise-t-il, mais un drame avec un personnage magnifique de femme de cinquante ans". C’est tout ce que l’on saura, il n’a pas le droit d’en dire plus!

Pourquoi avoir choisi ce thème de l’intelligence artificielle (IA)?

ça c’est une bonne question car je suis plus Servaz qu’autre chose. Je ne suis pas du tout geek, ni nerd, ni quoi que ce soit, je suis tout l’inverse.

Mais à force d’entendre tout le monde en parler, je me suis dit que j’allais voir par moi-même ce qui se passait. Je me suis donc documenté, j’ai creusé en lisant beaucoup sur le sujet...

En effet, la bibliographie mentionnée à la fin du livre est impressionnante...

Oui, et j’en ai lu le double en réalité. Mais en voyant la liste, mon éditeur m’a dit: "Personne ne croira que tu as lu tout ça, donc on va la réduire de moitié".

Je voulais donc me documenter et partager cela avec mes lecteurs. Je le partage sous forme de fiction parce que tous ces documents sont quand même trapus, touffus, ce n’est pas toujours d’un abord facile car c’est écrit par des spécialistes.

Ce qui n’est pas mon cas. A travers une fiction, je pense que les gens vont comprendre ce qui se passe, ils vont mettre leurs pas dans ceux de personnages, en vivant et affrontant ce que les personnages vivent et affrontent. Ils vont beaucoup mieux comprendre les enjeux qu’en lisant des documents, aussi bien faits soient-ils.

"il est assez facile de nous manipuler"

L’action se situe à Hong Kong, vous y êtes allé exprès ou vous y étiez en vacances?

Je m’y suis rendu avec l’intention précise de situer le roman là-bas. J’avais déjà le roman en tête, je savais à peu près ce que j’allais raconter. Hong Kong parce qu’aujourd’hui le combat pour l’IA est un match qui se joue entre les états-Unis et la Chine.

Nous, la vieille Europe, on est largué car il n’y a pas de politique globale, cohérente, on est à la traîne. Dans ce combat, la Chine est leader, elle dépose plus de brevets que les Etats-Unis, donc je me suis dit qu’il fallait que l’action se situe en Asie.

Il y avait plusieurs villes possibles, Shangai par exemple, mais Hong Kong c’est un décor de roman noir. C’est une ville assez délabrée qui a une image forte alors que Shangai est plus neuve.

Pensez-vous que nous soyons aussi surveillés que les personnages du roman, les employés de Ming. Autrement dit : la réalité dépasse-t-elle la fiction?

Oui, bien sûr. Les employés de Ming sont surveillés comme tout citoyen connecté de la planète peut l’être mais aussi parce qu’ils travaillent dans ce géant de l’Internet et de la téléphonie mobile qu’est Ming, qui est l’équivalent de Facebook, Huawei ou Google.

A partir du moment où on a un téléphone ou une enceinte connectée chez soi, on fournit des milliers, et même des milliards, de données qui viennent alimenter le big data dont ces géants de l’Internet se servent pour nous cibler et nous connaître de mieux en mieux.

Ils connaissent nos requêtes, nos désirs mais aussi nos besoins émotionnels. C’est immensément dangereux car, à partir de là, il est assez facile de nous manipuler.

Vous écrivez "Grâce à Internet, le Mal se répandait dans le monde à une vitesse jamais égalée". L’intelligence artificielle vous fait peur?

C’est le point de vue d’un personnage, ne l’oublions pas. Mais, en effet, je le pense d’une certaine manière. On peut le constater tous les jours et pas uniquement sur le dark web.

Internet est un outil magique mais terriblement pernicieux.

On voit des jeunes gens qui se font embrigader par daech ou d’autres –car après daech viendra autre chose qui se servira aussi d’Internet–, on voit aussi ce défouloir de haine qu’est devenu le web, ce tribunal populaire où on juge tout, voire même où on menace de mort.

C’est devenu une menace pour la démocratie car la santé d’une démocratie dépend du bon niveau d’information et de connaissances de ses citoyens et comme le dit Laurent Alexandre [essayiste, ndlr]: "Internet n’est pas un outil de clarification, mais accentue la perte de repères des électeurs."