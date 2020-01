INTERVIEW. Marcus Malte: "J’ai l’illusion de connaître d’autres vies quand j’écris"

"S’il y a une pression, c’est une pression personnelle: est-ce que je ne vais pas décevoir les lecteurs? Vais-je réussir à faire aussi bien?"

Pour son retour après Le Garçon, couronné par le prix Femina en 2016, Marcus Malte – Marc Martiniani de son vrai nom – n’a pas choisi la facilité.

Le Varois de cinquante-deux ans revient avec Aires, un chassé-croisé de personnages. Tous en voiture, sur un temps très court, ils se frôlent, ils s’emportent, ils s’aiment, ils s’indignent. Un instantané de notre monde, flash infos et pubs comprises en plein milieu du récit.

Une histoire qui surgit dans une autre, rappelant à une civilisation lointaine comment nous vivions aujourd’hui…

Parce qu’au début du livre, dans un futur imaginé, la voiture semble avoir disparu. Et nous avec.

Complexe, sombre, drôle, touchant. Un roman que l’écrivain présentera chez lui, à La Seyne-sur-Mer, le 6 février.

Lors de la parution du Garçon, vous aviez dit que c’était un livre "différent" des autres. Aires n’a rien à voir, mais on peut également dire que ce n’est pas un roman classique!

Oui, j’essaie à chaque fois de faire des choses différentes. Pour Aires, l’essentiel se déroule en une seule journée, avec une multitude de personnages qui s’entrecroisent. Ce n’est pas un roman linéaire, il y a des histoires emboîtées les unes dans les autres, un jeu entre les niveaux d’écriture.

Un jeu sur la langue aussi. Dans le prologue et l’épilogue, vous inventez même une langue du futur?

Dans ces deux parties, effectivement, on est dans le roman d’anticipation. Dans un futur, on ne sait ni trop quand ni trop qui. Je me suis amusé à trouver quelques expressions différentes de notre époque, des néologismes.

De toute façon, quoi que j’écrive, c’est toujours un jeu avec la langue. Cette fois, j’ai un peu peur de la réaction du lecteur, d’ailleurs…

Parce que c’est vrai, ça démarre comme ça, sans qu’on ne soit prévenu. On peut être un peu désarçonné, c’est pour cette raison que je n’aurais pas fait un livre entier sur ce modèle.

Ces premières pages demandent, en effet, de s’accrocher un peu. La suite, par sa forme, invite elle aussi à un effort de lecture...

Peut-être. C’est vrai qu’en général, je suis assez exigeant avec le lecteur, je le suis aussi par rapport à moi. J’espère avoir affaire à des bons lecteurs, qui n’ont pas peur des choses particulières.

Des lecteurs qui n’ont pas peur de faire l’effort, de creuser, de jouer avec moi.

Le cadre est un roman d’anticipation mais le cœur de l’histoire se déroule de nos jours, vous revenez finalement à ce qui vous intéresse le plus : raconter notre époque?

Exactement. C’est une sorte de panorama de notre société. Je n’ai pas la prétention de tout raconter, mais de saisir certains pans.

Les travers, surtout?

Surtout les travers, oui ! C’est ce qui est le plus intéressant à décrire. Ce qui m’amuse le plus aussi. Parce que même si c’est sombre, je voulais un ton assez caustique.

Mon but n’est pas de dénoncer de manière pesante, c’est aussi de faire sourire. M’amuser de ces travers même si beaucoup me mettent en colère. Je voulais qu’on puisse en rire ensemble, même si le rire est jaune.



Le récit est coupé par des pubs. Cela crée un effet comique, cela pousse aussi à se demander : après la télé, les journaux, la radio, le cinéma… et s’il y avait des pubs dans les livres?

Dans l’absolu, ce n’est pas impossible, ça ne m’étonnerait pas que cela arrive un jour ! Si ça n’intéresse pas les annonceurs, je crois que c’est juste parce qu’il y a beaucoup moins de lecteurs que de téléspectateurs. La pub est omniprésente aujourd’hui, et je crois que l’homme est capable de tout.



C’est sombre et caustique, c’est touchant aussi. Ne finissent-ils pas par être émus par notre civilisation, ces gens du futur ?

Bien sûr, parce que si j’essaie de montrer les travers de la société, j’en fais partie aussi, et je ne suis pas meilleur que les personnages que je fais vivre.

Je fais les mêmes bêtises. Il y a un côté touchant parce que nous ne sommes que des hommes, on fait de notre mieux. On essaie. On se dépatouille avec ce qu’on est, avec ce qui nous entoure.



Un des personnages du roman dit qu’ "écrire, c’est peut-être juste traquer la beauté, traquer la laideur et la sublimer".

C’est aussi ça, pour vous?

Oui, on peut considérer que c’est une définition de l’écriture. Tous ces personnages, si je ne m’étais pas attardé dessus, si je n’avais pas décrit leur vie, personne n’y aurait fait attention. Or, je crois que toutes les vies humaines sont intéressantes à raconter, même celles qui pourraient avoir l’air banales.

Je suis fasciné par le hasard, le destin, mais aussi, finalement, par la vie des gens. J’aimerais avoir le temps de connaître la vie de tous les gens qui existent. Quand on décide avec l’écriture, de pointer une vie, un personnage, on le sublime, oui, juste parce qu’on s’intéresse à lui.

Vous écrivez pour connaître la vie des gens?

Il doit y avoir de ça. C’est compliqué de répondre parce que, j’imagine qu’il n’y a pas qu’une seule raison. J’ai l’illusion de connaître d’autres vies quand j’écris.

Je dis parfois que ça ne m’intéresse pas de raconter ma vie dans des bouquins, en revanche, j’ai l’impression de vivre d’autres vies que la mienne à travers les personnages que j’invente.

- Samedi 18 janvier, à 18 h 30. Médiathèque Noailles, à Cannes. Lecture musicale autour

du Garçon. Gratuit.Rens. 04.97.06.44.83.

- Vendredi 24 janvier, à 18 h. Librairie Le Carré des Mots, à Toulon. Gratuit. Rens. 04.94.41.46.16.

- Jeudi 6 février, à 19 h. Librairie Charlemagne à La Seyne-sur-Mer. Gratuit. Rens. 04.94.06.01.10.