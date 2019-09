INTERVIEW. Laure Limongi: "C’est la première fois que j’écris sur la Corse"

Comme dans Un secret, le film de Claude Miller, Huma Benedetti, née en 1976 en Corse –comme l’auteur– va grandir sans qu’on lui révèle un secret familial. Mais il est difficile de cacher longtemps à un enfant ce que l’on ne veut pas qu’il sache.

Laure Limongi a reçu une formation de pianiste et elle écrit depuis sa jeunesse. Finalement, elle préférera l’écriture pour des raisons qu’elle nous explique. Dans ce dixième livre –car elle n’écrit pas que des romans– elle a enfin, après vingt ans de travail, pu écrire sur son île natale.

La parturition peut sembler longue mais le résultat est excellent. Voilà un livre sur de terribles rapports entre une adolescente et sa grand-mère. Un livre fort, déroutant, passionnant.

Laure Limongi prépare déjà un autre livre où la Corse sera à nouveau présente: "On ne peut pas tenir la mer entre ses mains ouvre un cycle corse que je ne suis pas près de renfermer car c’est un territoire qui est quand même fascinant", nous a-t-elle assuré. Voilà une bonne nouvelle!

Vous avez eu une formation de pianiste. Pourquoi avez-vous finalement choisi les lettres?

C’est vrai que ce sont mes deux passions. J’ai en effet choisi les lettres car je n’aimais pas trop ce que le pianiste Glenn Gould appelait "l’arène du concert".

Je pensais à l’époque, un peu naïvement, que la musique telle qu’on me proposait de la pratiquer était juste un travail de concertiste, un travail de sportif en quelque sorte. Juste donner une performance cela ne m’intéressait pas du tout. Donc j’ai pensé, alors, que j’avais plus de choses à expérimenter en écriture qu’en musique.

"Ces dernières années, il y a une libération de la parole et j’en suis très heureuse..."

Votre nouveau roman a un titre long, surprenant. Pourquoi ce titre?

C’est une phrase qui est arrivée un peu comme ça. Pour le titre, il y a deux solutions: un matin on se réveille et le titre vient tout de suite, comme un cadeau, ou alors on galère beaucoup pour le trouver.

Là, ça a été cadeau du matin. Certes, il est un peu long mais il correspond, je pense, à l’ambiance du roman, surtout à l’insularité. Car, à propos de la mer, on a, à la fois, un rapport de fascination et d’angoisse: on est fasciné par cette mer qui change de couleur tout le temps mais en même temps on est prisonnier de l’île, c’est-à-dire que si on veut partir, il faut soit un bateau soit un avion. D’où ce double rapport dont je parlais car la mer est cette matière qui glisse quand on essaye de la saisir.

Il y a la mer Méditerranée ici, et la mère qui, dans votre roman, joue un rôle important...

Je dirais que le personnage de la mère est assez énigmatique dans le roman. Une mère, on la connaît en tant que mère mais pas forcément en tant que femme, femme amoureuse. On la connaît par ouï-dire donc elle est une espèce de personnage mystérieux.

À un moment, vous décrivez un attentat du FLNC à Bastia. Pendant des années, on ne pouvait pas écrire ce que l’on savait. Aujourd’hui c’est possible? Ce n’est plus tabou?

Cette époque nous appartient et non pas seulement à ceux qui avaient, à ce moment-là, des armes à la main ou aux nationalistes aujourd’hui encartés.

Je suis née en 1976 à Bastia, je l’ai vécue, elle m’appartient donc j’ai le droit de la représenter. Par ailleurs, je remarque que je ne suis pas la seule puisque ces dernières années, il y a une libération de la parole et j’en suis très heureuse...

"Hélas, la vie est beaucoup plus caricaturale que la fiction."

À qui pensez-vous?

Notamment au film Une vie violente de Thierry de Peretti [sorti en 2017, ndlr] qui est centré sur les années 1990 ou encore Antoine Albertini qui dans ses livres parle de choses qui étaient très délicates il y a quelques années. Donc heureusement la parole se libère...

Car le silence, c’est bien un problème?

Le silence a pesé pour nous. Et, d’ailleurs, il est très présent dans mon livre. Quand je parle aujourd’hui avec des camarades de l’époque de ce que nous avons vécu, on se dit qu’il y avait des trucs très bizarres.

Même si, petite, j’adorais les nuits bleues car il y avait les gentils, les méchants. J’avais également le sentiment que les nationalistes étaient des héros: quand on est petit on vit dans ce monde binaire. Mais ado, ça change car on voit des assassinats à quelques mètres de soi. Donc tout cela était très bizarre et je voulais en parler.

Justement, à propos de violence, il y a deux femmes dans votre livre qui sont sacrément équipées en armes. La grand-mère qui dort avec un poignard, n’est-ce pas un peu caricatural?

Ça, pour le coup, c’est vrai. Je pense que de ce que j’ai inventé dans le livre, cela est le moins caricatural.

Hélas, la vie est beaucoup plus caricaturale que la fiction. Mais heureusement que toutes les familles corses ne sont pas comme ça, sinon on serait dans l’Amérique de Donald Trump avec des meurtres de masse. J’ai connu des familles où il y avait et ou il y a encore cet amour des armes, c’est une passion.