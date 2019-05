INTERVIEW. Jean-Jacques Annaud: "Nice fait partie des quelques villes où je me sens vraiment à l’aise"

Entre le décor de La Victoire en chantant qui avait brûlé, et moult autres mésaventures, vous avez dû souvent faire preuve d’opiniâtreté?

C’est constant vous savez. Ce n’est pas parce que vous avez eu un, deux, ou dix succès que ça va être plus facile. Ca le serait si je faisais, comme on me l’a proposé après La Guerre du feu, La Guerre du fer, La Guerre de l’eau, La Guerre du bois.

Évidemment, après L’Ours, on m’a proposé de faire Le Zèbre, La Girafe, Le Perroquet... Mais quand on ne veut pas se répéter et que l’on entraîne les productions dans un risque, c’est aussi difficile que si l’on était un débutant.

Parlez-nous de votre rencontre avec Marguerite Duras...

Après mon film L’Ours, j’avais envie de faire un film très différent, traitant de l’éveil de la sexualité chez les jeunes filles. Les miennes étant devenues grandes, j’avais voulu aborder ce sujet à la maison avec elles, mais elles m’ont signifié que c’était tabou d’en parler ensemble.

Donc j’ai décidé d’en faire un film.

Claude Berri, à qui j’avais confié ce projet, est arrivé un jour triomphant en me disant qu’il avait acheté les droits de L’Amant à Marguerite Duras. Seul hic, quand j’ai rencontré Marguerite, elle me disait tout le temps: "Toi tu vas tourner des images, c’est mon film."

Et voulait m’imposer un scénario de dix pages, alors qu’il aurait dû en faire cent, ainsi qu’Isabelle Adjani, déjà mère de famille, dans le rôle de l’héroïne, une vierge de quinze ans!

Mais vous ne lui en avez pas tenu rigueur ?

Non seulement je ne regrette pas, mais si c’était à refaire, j’y retournerais en courant! C’était épuisant, mais ce qui est important, pour moi, c’est que ça se termine bien.

Dans le rapport que j’ai avec les auteurs qui ont accepté de vendre les droits de leurs livres à mon producteur, tout ce que je souhaite, c’est d’honorer cette œuvre et de rendre celui qui l’a créée riche et heureux. Comme cela s’est passé avec Umberto Ecco, devenu un ami.

S’agissant de l’évolution du cinéma, ce sont les blockbusters américains ou asiatiques qui vous laissent perplexes...

Le monde change, il est normal que notre métier change aussi. Le cinéma local, régional existe toujours, mais on n’a plus les moyens en France de faire de grands films comme autrefois. Je pense à ceux de Gérard Oury, de Marcel Carné ou de Duvivier. Des films faits avec des budgets comparables aux budgets américains. Aujourd’hui, les films US à grand succès sont au-dessus de deux-cents millions de dollars, alors que le prix moyen des films français est de quatre millions. Donc ce n’est pas le même voyage que l’on propose aux spectateurs qui s’assoient dans notre voiture. Et le cinéma qui fait se déplacer les gens dans le monde entier, c’est celui de grand spectacle, d’effets spéciaux.

Et quid du piratage?

Ce phénomène, qui fait que les films sont vus avant d’être diffusés, assassine toute possibilité de faire des œuvres ambitieuses, puisqu’elles sont immédiatement piratées.

Il m’est arrivé de me rendre dans certains pays et de constater que non seulement le public avait déjà visionné le film, mais qu’il avait été doublé dans des studios clandestins, ce qui modifie le contenu.

Vis-à-vis de cela, il faut faire le plein en salles dès la première semaine, avec le public le plus disponible : celui des adolescents en particulier.

C’est pour cela qu’il y a un basculement fort vers la télévision, où tous les films à contenu trouvent mieux leur place, soit en mini-séries, soit en séries de quatre ou cinq fois une heure.

Néanmoins, l’enfant qui est en vous a toujours envie de jouer?

Ca, je peux vous le garantir! Laurence me le disait encore récemment: "J’ai toujours un gamin à la maison qui rigole et fait des blagues". Elle parlait de moi!

Je n’ai pas vu le temps passer, et je n’ai pas changé de tempérament je crois. Je suis toujours aussi amusé de tout. Tout m’intéresse, à partir du moment où c’est une expérience nouvelle.

Une vie de cinéma. Jean-Jacques Annaud avec Marie-Françoise Leclère.

Editions Grasset. 524 pages. 23€.