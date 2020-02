INTERVIEW. "Je continue de faire le con, mais je n’ai plus cette insouciance": Joseph d’Anvers se confie et présente son nouveau roman

Petit, il ne jurait que par le foot. Numéro dix, meneur de jeu. Assez bon, le gamin de Nevers, pour taper dans l’œil de Guy Roux, qui le voulait pour le centre de formation de l’AJ Auxerre, au début des années 1990. "À côté de tous ces sacrifices, j’ai préféré la gratte et les meufs. Au fond de moi, je n’étais pas sûr d’avoir tout ce qu’il fallait pour y arriver", pointe Joseph d’Anvers, phrasé élégant et vif.

Tout en vibrant pour la musique, avec son groupe Polagirl, il bifurquera vers les Arts appliqués, puis la Fémis, prestigieuse école de cinéma.

Quelques expériences de chef opérateur plus tard, le son prendra le pas sur l’image. Il bricole un pseudo. Joseph, comme son grand-père. D’Anvers, comme la station de métro parisienne. Ligne 2, entre Pigalle et Barbès, sa zone. Brouiller les pistes, toujours. Ne jamais aller là où on l’attend.

Admis dans le cercle fermé des artisans de la belle chanson française, après avoir écrit pour Alain Bashung ou Françoise Hardy et sorti des albums appréciés (Les Choses en face, Les Jours sauvages et Rouge fer, entre 2006 et 2011, puis Les Matins blancs, en 2015), il s’en extrait pour collaborer avec feu Dick Rivers.

En parallèle, Joseph d’Anvers s’est essayé à la littérature, avec La nuit ne viendra jamais, en 2010, un polar sur fond de rock. Le roman graphique Les Jours incandescents, alliant ses mots aux dessins de Stéphane Perger (éditions Kennes). Il y était question d’hommes et de femmes cabossés, de losers magnifiques et de ces moments où tout peut basculer.

Des thèmes que l’on retrouve dans Juste une balle perdue, décrit par l’artiste comme son "premier vrai roman". Son héros s’appelle Roman. Un ado qui démarre dans la vie avec des cartes toutes pourries, cherchant son salut dans la boxe, sa rigueur, son éthique.

Un tableau vite balayé par la fête, la défonce, et l’amour, surtout. Elle s’appelle Ana, elle est radieuse avec son Polaroid autour du cou. Dangereuse, vénéneuse aussi. Comme la communauté d’"anges" menée par un homme mystérieux que Roman va intégrer.

"Je me suis rendu compte que tout pouvait basculer en un claquement de doigts."

En allant un peu vite en besogne, on pourrait penser à un roman noir. Mais vous creusez plus loin dans Juste une balle perdue...

Je raconte l’histoire d’un jeune mec né sous une mauvaise étoile. C’est un garçon qui, dès qu’il a été en mesure de faire des choix, a quasiment tout le temps fait les mauvais.

Et avant ça, la vie s’en est chargée pour lui. Des fois, on pourrait trouver ça trop gros pour être vrai. Mais j’ai côtoyé plein de garçons comme ça.

Dans quelles dispositions étiez-vous pour écrire?

J’étais dans une période très compliquée de ma vie. Je me suis rendu compte que tout pouvait basculer en un claquement de doigts, pour le meilleur ou pour le pire. Là, c’était pour le pire. Même si l’histoire ne raconte pas du tout ma vie, j’y ai vu un parallèle avec ce que je vivais.

J’ai mis toutes mes activités en stand-by pendant plusieurs mois, pour remettre de l’ordre dans ma vie, dans mon corps. Rien ne venait artistiquement.

Et un soir, j’ai eu l’idée de ce personnage, Roman, et du titre. Juste une balle perdue, c’est directement inspiré d’une chanson de Daniel Darc, avec Taxi Girl [Aussi belle qu’une balle, 1986, ndlr].

Que signifie ce titre à vos yeux?

Pour moi, Roman, c’est une balle perdue. Elle a raté sa cible, elle continue sa course. Le destin d’une balle perdue, c’est de terminer sa course n’importe où, et personne ne s’en soucie. Ou alors, elle frappe quelqu’un au hasard, et c’est une tragédie.

"J’ai eu envie de placer une référence légèrement mystique."

Entre votre musique et vos créations littéraires, y a-t-il une porosité?

Forcément. On retrouve des thématiques qui me sont chères: des destins un peu noirs, la face sombre de villes qu’on croit lumineuses...

J’aime aussi aborder la déglingue, la fête, l’oubli, la perdition. Là-dedans, il y a toujours des trucs qui resteront gravés à vie. Pour le meilleur ou pour le pire, encore une fois.

Roman est recruté, comme d’autres jeunes perdus, par le riche Igor. Ils forment une famille de fortune, les "anges"...

C’est un mot que j’emploie beaucoup dans mes chansons. Dans Les Cicatrices [2006, ndlr], je disais: "Oh mes anges, où êtes-vous?" C’était comme une sorte de complainte. Les anges, c’était à la fois le public et l’inspiration. Des fois, les deux se barrent et tu n’es plus rien.

Inconsciemment, ce mot m’a suivi. Très vite, dans le roman, j’ai eu envie de placer une référence légèrement mystique. La villa où les anges se retrouvent, le temps d’un été, c’est le paradis. Et Igor, ce n’est pas loin d’être Dieu.

Quand j’ai fait lire à ma copine, elle a trouvé cette appellation un peu facile, un peu cucul. Tu peux le voir comme ça. Mais si tu es jeune et que tu fais partie d’un groupe qui fait des casses et qui se dope, il peut y avoir un côté Hell’s Angels, un peu malsain.