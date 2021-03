INTERVIEW. Dans son dernier roman, le Niçois Eric Fottorino mêle art et actualité

Connaissez-vous Marina Abramovic, la vraie? Marina A., dans le dernier roman d’Éric Fottorino, c’est elle.

Cette plasticienne serbe qui, depuis le début des années 1970, pousse très loin l’art de la performance. Jusqu’à se blesser, jusqu’à choquer. Pour faire réagir, pour faire s’interroger ceux qui la regardent.

Et c’est justement ce qui va arriver au nouveau personnage de Fottorino. Bouleversé par la démarche jusqu’au-boutiste de l’artiste. Bouleversé aussi par la pandémie que l’on traverse et qui modifie nos comportements.

Dans ce roman, le journaliste, né à Nice en 1960, met de côté l’exploration de sa famille tourmentée (qui l’avait notamment inspiré pour L’Homme qui m’aimait tout bas en 2009, Questions à mon père, l’année suivante, ou Dix-sept ans en 2018) et tisse une histoire mêlant l’art de Marina Abramovic et la crise sanitaire.

C’est étonnant, presque mystique. Et on se dit que le cofondateur de l’hebdomadaire Le 1 et des périodiques Zadig, America et Légende, n’aurait pas pu choisir meilleur moment pour déclarer sa flamme aux artistes.

Ce livre est moins autobiographique mais plus intime qu’il n’y paraît?

En apparence oui, c’est moins autobiographique. Ce n’est pas une évocation de mes origines, mon identité, en revanche, c’est très personnel. Ce livre résonne beaucoup sur les questions que l’on peut se poser dans l’époque que l’on vit… Où l’on est tous exposés à un même danger, qui nous amène à réfléchir sur notre relation aux autres. C’est une méditation personnelle que j’ai essayé d’insuffler au narrateur, une réflexion provoquée par le spectacle bousculant d’une performance de Marina.

Et cette artiste, vous l’avez découverte comment, vous?

Justement, c’est là qu’on n’est pas très loin de l’autobiographie, même si j’ai donné au narrateur l’image d’un homme qui n’aime pas l’art, qui considère que ça ne sert à rien… (rires) J’ai découvert Marina Abramovic exactement dans les mêmes conditions que lui. Lors d’un voyage à Florence en 2018. J’y allais pour voir l’art de la Renaissance, les jardins, la beauté comme on l’imagine là-bas. Et je suis tombé sur ses affiches, sur sa rétrospective au Palazzo Strozzi…

"Ce que l’on vit tous ne va-t-il pas périmer toutes les histoires qu’on avait envie de raconter?"

On a le sentiment que le roman a été modifié par le confinement. C’est le cas?

Oui, c’est écrit en deux temps. En rentrant de Florence, j’ai écrit une centaine de pages pour consigner le trouble qu’avait créé chez moi cette artiste. Et puis au moment du confinement, je me suis posé la question qu’ont dû et doivent se poser beaucoup d’écrivains: mais que va-t-on écrire maintenant? Ce que l’on vit tous, comme un danger ou un nouveau départ, ne va-t-il pas périmer toutes les histoires qu’on avait envie de raconter? Les remettre en question? Je lisais L’Art du roman de Kundera, dans lequel il dit que l’histoire du roman peut se résumer à trois époques: une première de L’Iliade et l’Odyssée à Don Quichotte, où le personnage se définit par son action ; une deuxième avec Proust et Virginia Woolf, où l’on s’intéresse à ce que pense le personnage ; et une troisième, le moment Kafka, où l’on se moque de savoir ce que fait ou pense le personnage, où ce qui est important, c’est quelle marge de liberté il conserve face à un danger plus grand que lui… J’ai relu mes notes et enclenché le roman. On était en plein dedans! Et j’ai repensé à une photo de Marina et son compagnon, éloignés l’un de l’autre, qui s’appelait L’Impossible rapprochement… Ça m’avait ébranlé mais je ne savais pas pourquoi, je l’ai compris deux ans plus tard!

La crise lui a donné du sens?

Oui, le sens que j’ai voulu lui donner. Quiconque irait voir les performances de Marina pourrait trouver une autre interprétation. Moi, ça a résonné de cette manière: comment les artistes pouvaient être lanceurs d’alerte.

Il y a quelque chose de presque mystique dans le roman. L’art nouvelle religion de crise?

(rires) C’est vrai. Une religion où le transcendant, c’est l’homme. Parce qu’il n’y a pas de Dieu dans cet univers-là. Un univers où l’homme trace des chemins aux autres hommes. L’artiste peut être une sorte d’éclaireur de la réalité. Un miroir de nous, en particulier dans la relation avec l’autre. L’autre va-t-il nous sauver ou nous tuer?

Le danger, l’empathie… je fais appel à tout ça, de manière légère, c’est un roman, pas un manuel de philo !