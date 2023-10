"L’Afrique, elle te manque toujours": du désert à la mer, l'aventurier monégasque Gérard Aubert livre ses anecdotes dans des livres

Eau vs. sable! Ce flagrant contraste où l’élément s’oppose à la matière n’est aucunement source d’antinomie ou de conflit dans la littérature de Gérard Aubert. Bien au contraire, à chaque page d’ouvrage l’auteur tend à rapprocher par l’antithèse de mots, d’opinions, de vécus, ces extrêmes afin de les fusionner comme sur une plage.

À sa manière, devenue une référence identitaire, le septuagénaire monégasque a entrepris la diffusion de ses deux passions, la mer et le désert, d’une façon très personnelle pour témoigner de son époque. Comme s’il fallait quelquefois les sortir des sentiments personnels pour en apprécier à la fois la contiguïté et en saisir le discernement subtil.

Alors, "autobiographe conteur" ou "marchand de sable"? L’auteur pointe la nécessité de repenser, en priorité, sa jeunesse. "Mes premiers écrits étaient consacrés à un père spirituel trop tôt disparu, Jacques Boissy, illustrés de nombreuses photos d’époque: Des Abysses au paradis. La diffusion a été un succès en Principauté grâce aux services culturels et communaux. Sous l’impulsion du prince Albert II, près du Yacht-club, une stèle rend hommage à ce plongeur émérite, pionnier de l'exploration sous-marine." Tout laissait penser à poursuivre une fresque épique digne du "Grand Bleu". Mais Gérard Aubert ne prendra pas de virage abyssal.

Il préfère étancher sa soif d’aventures différemment et compléter son journal de bord avec le parcours de zones subsahariennes. Du jaune-désert à perte de vue…

"L’Afrique... elle te manque toujours"

Cette monochromie ne l’empêche pas pour autant d’offrir aux lecteurs un concentré narratif coloré de quarante années d’aventures consignées dans six ouvrages. "L’Afrique, même si tu la quittes un jour, elle te manque toujours, affirme ce bourlingueur, indifférent au stress thermique. Aucune fiction! Ce sont des sujets consacrés aux différentes cultures et attirances des peuples, souvent insolites. J’y ai puisé de merveilleuses richesses propices à l’amicalité. Ou encore ces croyances, véritable carte d’identité d’une pensée commune de chaque collectivité."

Un florilège de sentiments séduisants conduit l’auteur jusqu’aux larmes quand il raconte ses échanges avec les nomades. Ces ambulants, altiers, généreux, aux regards pleins d’espoir, fervents défenseurs à la fois des traditions orales et d’une mysticité favorables aux rêves.

D’ailleurs, pour ses récits sur le Sahara occidental, Gérard Aubert a reçu le prix Victor-Pastor au dernier Salon du livre*. "J’y ai abordé une trajectoire où fourmillent des récits à partir d’une moto et d’un sac à dos pour tout matériel. S’ensuivent autant d’anecdotes sur le manque d’eau, les tempêtes de sable, l’égarement et autres péripéties. On s’en sort avec le facteur chance et un zeste de débrouille…"

La plupart de ses livres reflètent également une série de rencontres avec des personnages qu’il considère comme mythiques. Par exemple, un moine ermite de la congrégation du père Foucauld, dans le désert du Hoggar. Ou bien Mano Dayak qui défend la cause des Touaregs.

À l’issue de deux voyages spirituels à Madagascar et au Liban, l’auteur monégasque a mis en ouvrage le monde des casinotiers. Il évoquera largement l’engrenage qui a trait à l’addiction des jeux d’argent. En évitant de naviguer en eaux troubles ou de s’enliser…

*L’événement littéraire monégasque était organisé par "Les Rencontres Fabian-Boisson" au Grimaldi Forum pour la période pascale.