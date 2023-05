Franck Thilliez nous plonge dans les affres de la mort avec "La Faille"

Même si la mort s’inscrit toujours en toile de fond de vos romans, cette fois, elle en est le sujet principal. Pourquoi ce choix?

Cela faisait partie de sujets dont je voulais parler depuis quelques années. Quand ce sont des enquêtes de Sharko et toute son équipe, j’aime bien prendre des thèmes un peu scientifiques qui peuvent nous toucher et qui concernent la manière dont on fonctionne. J’avais déjà écrit des livres autour de la mémoire, de l’ADN, des virus… Là, je me suis dit que c’était le bon moment pour parler de ce sujet-là.

En quoi était-ce le bon moment?

C’est un sujet sombre, forcément, mais peut-être que la Covid, avec tous ces morts dont on parlait en permanence, m’a convaincu de me lancer. Il y a surtout pas mal de matière pour écrire un roman. C’est aussi cela qui détermine un choix, il doit y avoir des aspects romanesques. Il y a de nombreuses façons d’en parler pour constituer une histoire, c’est ce qui m’a décidé.

Vous évoquez aussi l’aspect sociétal autour de la fin de vie et l’acharnement thérapeutique…

C’est ce qui fait que c’est un bon sujet. Il y a un aspect scientifique qui m’intéressait, notamment savoir comment cela se passait à ce moment précis dans le cerveau, avec les expériences de mort imminente, mais ce qui fait un bon sujet, c’est aussi quand ça résonne avec l’actualité et notre société. Je voulais mettre en place un cas qui allait soulever une question d’éthique essentielle.

J’avais en tête les cas de Vincent Lambert ou Vincent Humbert. Je voulais une histoire qui me permette d’évoquer la situation actuelle sur la fin de vie et comment ça se passerait aujourd’hui avec les réseaux sociaux et le fait que tout monde veut participer au débat. Ce qui m’a aussi lancé sur ce sujet-là, c’est lorsque j’ai découvert cette histoire incroyable de ces femmes déclarées mortes, mais qui enceintes peuvent tout de même donner la vie. C’est quelque chose de fou. C’est un sujet émouvant qui interroge sur nos propres convictions.

Vous évoquez les EMI (expérience de morts imminentes) avec tout un trafic autour de cela, ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler le film "L’Expérience interdite" (de Joel Schumacher avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, en 1990). Comment vous êtes-vous documenté sur ce sujet?

C’est un mélange de choses qui existent, les EMI négatives, toutes ces choses horribles que l’on peut trouver sur le darknet avec des réseaux et de gens capables de faire des choses délirantes. C’est aussi des influences comme effectivement le film "L’Expérience interdite" que j’adore. Je trouvais ça fascinant plus jeune. Il y a ce clin d’œil puis un autre à "Destination finale", avec la mort qui traque, on y réchappe mais elle vient chercher son dû.

Vous épargnez rarement vos personnages, mais c’est encore pire cette fois. Vous vous en excusez même auprès de vos lecteurs…

Quand on fait du mal à un personnage, on sait qu’on a une petite responsabilité. Les lecteurs viennent me voir dans les salons du livre ou en librairie et je vois leur attachement. Parfois, ils me disent: "Ne leur faites pas de mal, laissez-les vivre leur vie". Je sais que je vais heurter certains lecteurs. Mais cela génère des émotions dans la lecture, ça ne laisse pas indifférent.

Et pour ce sujet autour de la mort, il fallait que cela touche mes personnages, plutôt qu’un inconnu. La vraie intrigue reste l’enquête, mais ce qui se passe avec mon personnage semble presque prendre le dessus, alors que ça ne représente que 20% de l’écriture. Le côté sentimental prend le dessus.

Vous suivez Sharko depuis vingt ans. Comment garde-t-on un personnage aussi longtemps?

Je suis très attaché à ce personnage, je le connais comme si c’était un vrai être humain. Écrire un nouveau livre avec lui et les autres ça devient presque plus compliqué désormais. Ça peut paraître simple, car on les connaît par cœur et il n’y a pas besoin de les recréer, mais la difficulté c’est qu’il faut leur créer de nouvelles aventures personnelles. Les lecteurs veulent une nouvelle intrigue mais voir aussi ce qu’il advient des personnages. Après vingt ans, on se dit: "ça, j’ai déjà fait", il faut trouver d’autres ressorts pour qu’ils ne nous lassent pas.

Bernard Minier fait apparaître Sharko dans son dernier livre. Il nous confiait vous avoir passé un coup de fil pour savoir comment le décrire physiquement et que ça avait été compliqué pour vous de répondre...

On écrivait en même temps et Bernard me demande à quoi ressemble Sharko. Mais je n’ai pas de description précise. Je connais très bien son caractère, sa psychologie, son passé, mais on décrit peu nos personnages physiquement. On préfère laisser les lecteurs les imaginer, se les approprier. C’est pour cela que lorsqu’il y a une adaptation télévisée, les lecteurs sont toujours un peu déçus, car ça ne correspond pas à ce qu’ils pensaient. C’est la magie de la lecture, on joue avec l’imagination des lecteurs sans imposer de règles trop strictes.

Vous parlez d’adaptation. Vous êtes vous-même scénariste. En quoi votre écriture change-t-elle des livres à l’écran?

C’est différent et complémentaire. Pour les scenarii, il y a beaucoup de contraintes avec des règles à suivre, imposées par les producteurs pour l’aspect financier et la nécessité d’être tout public. On ne peut pas aller aussi loin que dans les romans. L’écriture c’est la liberté absolue. Mais en écrivant pour la télé, on apprend à écrire de bons dialogues, il faut résonner en images et en dialogues, il n’y a pas de pensée intérieure. Cela rend l’écriture des romans encore plus efficace.

Sharko dans les ténèbres

Pour cette nouvelle enquête de Franck Sharko et ses collègues, Franck Thilliez nous plonge au cœur de la mort. Dans tous les sens du terme. Des EMI (expérience de mort imminente) à la fin de vie, tout est documenté et se révèle crédible dans la traque d’un (ou des) tueur(s). Personne n’est épargné dans une histoire qui flirte parfois avec le paranormal et met également le lecteur face à ses propres convictions.

Si l’enquête en elle-même se révèle captivante, avec le savoir-faire indéniable de l’auteur, c’est finalement l’histoire "secondaire" qui captive encore plus tant elle fait appel à nos émotions et touche aussi un des personnages récurrents des romans de Thilliez. À 60 ans, Franck Sharko sort encore plus abîmé de cette nouvelle aventure, tout comme Lucie sa compagne. Pour autant, l’auteur n’en a pas encore fini avec son personnage fétiche.