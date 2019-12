Direction l'Islande avec "Askja", le thriller addictif de Ian Manook

En refermant Askja, agacé qu’il ne compte pas plus de pages, on regrette de ne pas avoir plongé plus tôt dans un des thrillers de Ian Manook. Voilà un des meilleurs polars que nous avons lu cette année.

Après l’énorme succès de sa trilogie mongole Yeruldelgger, Ian Manook, qui dans sa jeunesse a été un grand voyageur, nous emmène en Islande. Askja est le deuxième tome de cette nouvelle trilogie. Inutile de dire que l’on attend la suite avec impatience.

Cette fois-ci, le corps d’une jeune femme assassinée est découvert dans le désert de cendres de l’Askja. Des indices permettent de remonter à deux suspects qui ont perdu la mémoire.

Kornélius Jakobson, le super flic islandais, va devoir se battre contre les présumés tueurs, ses collègues et sa hiérarchie afin de résoudre cette enquête à rebondissements.

Nous avons voulu savoir quel auteur se cachait derrière ce nouveau thriller...

Ce sont vos voyages que l’on retrouve dans vos romans?

Bien sûr. À vingt-trois ans, juste après mes études, avec un sac à dos, j’ai fait un grand voyage pendant vingt-sept mois.

Avant de partir j’étais premier de la classe, fils de prolétaire et j’allais à la fac de droit en costard, je suis revenu de mon voyage avec plus de décontraction et une vision du monde un peu plus large.

Vous avez réalisé des catalogues pour des tour-opérateurs puis des magazines vendus en kiosque basés sur les dessins animés de la télé (Goldorak, Albator...). À quel moment avez-vous basculé dans l’écriture de romans?

En fait, j’ai toujours écrit. La première fois que j’ai écrit plus de cent pages, j’avais quinze ans et je n’ai jamais arrêté.

Sauf que, pendant plus de cinquante ans, je n’ai jamais terminé mes romans car j’étais très occupé et puis je suis un peu bordélique aussi: j’écrivais tous les jours mais par petits bouts et pas toujours le même livre...

"J’envisage d’écrire sur l’Écosse, la Patagonie..."

Mais il y a bien eu un déclic?

Aux alentours de 2010, Zoé, ma plus jeune fille, a commencé à lire mes textes. Un jour, elle a piqué une colère car elle en avait marre de lire des histoires dont on ne connaissait pas la fin. Et elle m’a dit: "Je ne lis plus rien de toi tant que tu n’as pas terminé quelque chose".

Donc, comme un père peut le faire avec sa plus jeune fille, j’ai relevé de manière un peu provocante le défi en disant: "Je vais écrire deux livres par an avec un pseudo différent à chaque fois". Et on a même fait une liste de genres: essai, roman jeunesse, roman littéraire, polar, roman historique.

J’ai commencé par un essai sur les voyages puis un roman jeunesse, deux livres en un an [certains sous son véritable nom, Patrick Manoukian, ndlr]. Et en 2013, le succès me tombe dessus avec Yeruldelgger.

Pendant quelque temps, j’ai donc mis ce défi en sommeil, le temps d’écrire dix bouquins en fait et, là, je reprends la liste puisque j’attaque un roman historique.

Après la saga mongole, vous avez choisi l’Islande. Pourquoi?

Vu mon âge, soixante-dix ans, je peux me permettre d’écrire sur des pays dans lesquels j’ai aimé voyager.

À part le Brésil dont je suis amoureux fou, les pays en questions sont ceux où il y a une atmosphère minérale. J’envisage d’écrire sur l’Écosse, la Patagonie...

L’Islande c’était aussi un clin d’œil: s’attaquer à des auteurs islandais qui sont des monstres du polar mais en prenant le contre-pied de leurs livres. Chez moi, ça se passe pendant l’été et non pas l’hiver avec une atmosphère oppressante.

"J’aime qu’il y ait de l’action, de la violence, du sexe mais avec un recul"

Les noms des lieux sont imprononçables et même votre super flic a un drôle de prénom: Kornélius...

Moi non plus je n’arrive pas à les prononcer! (rires) Pour Kornélius j’ai bien croisé des gens qui s’appelaient ainsi. Mais je choisis des noms qui sont plus abordables pour le lecteur.

Ce flic est bourru, couche pas mal, n’est pas très aimable mais il y a toujours de l’humour dans votre roman. C’est important?

Oui surtout dans un thriller. Sans vouloir vexer les copains: un thriller qui n’a pas d’humour c’est un thriller qui n’a pas de recul et qui peut vite se prendre au piège du sérieux de la violence.

Moi j’aime qu’il y ait de l’action, de la violence, du sexe mais avec un recul qui, grâce à l’humour, permet de prendre une distance et de rappeler toujours au lecteur de bien faire gaffe: ce n’est que de la fiction.

Des adaptations de vos livres sont-elles prévues pour la télé ou le cinéma?

Il y a une option sur Yeruldelgger pour une série. Canal + a renoncé et ça a été repris par Arte. Mais ma réponse à cette question est toujours la même: entre le moment où on commence à en parler et le moment où c’est diffusé il se passe dix ans. J’ai soixante-dix ans, ce qui va arriver quand j’en aurai quatre-vingts m’indiffère. Si ça vient tant mieux mais si ça ne vient pas...

Askja. Ian Manook. Éditions Albin Michel. 432 pages. 21,90€.