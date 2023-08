De quoi parle le roman "La Colère et l’Envie", lauréat du premier prix de la rentrée littéraire?

Qu’on se le dise, la saison des prix littéraires est ouverte. Jusqu’au mois de novembre et l’attribution du prestigieux Goncourt chez Drouant, à Paris, à une date encore inconnue, de nombreuses récompenses seront décernées.

En ce mois d’août, c’est donc le prix Méduse qui a ouvert le bal. L’an dernier, le premier palmarès de cette distinction créée par l’association Les Amis de la littérature de Saint-Tropez avait salué le travail de Blandine Rinkel, avec "Vers la violence" (Fayard).

Pour 2023, c’est Alice Renard qui a été plébiscitée par le jury, avec "La Colère et l’Envie" (éditions Héloïse d’Ormesson). Un coup de maître pour cette autrice née en 2002, qui publie là son premier roman, à retrouver en librairies à partir du 24 août.

La jeune femme, étudiante en littérature médiévale à la Sorbonne, est présentée comme ayant été révélée précoce à l’âge de six ans et passionnée par les questions de neurodiversité et d’hypersensibilité.

Une enfant mutique rencontre un septuagénaire

Dans "La Colère et l’Envie", Alice Renard raconte en 160 pages l’histoire d’Isor. "Une enfant mutique et en marge jusqu’à sa rencontre avec un voisin septuagénaire, Lucien", indique le site de son éditeur.

On y apprend également que "leur alchimie sera brisée quelques années plus tard par un accident et la fugue mystérieuse d’Isor en Sicile, qui découvre alors le monde".

Les deux autres auteurs finalistes du prix Méduse étaient Mokhtar Amoudi pour "Les Conditions idéales" (Gallimard) et Juliette Oury pour "Dès que sa bouche fut pleine" (Flammarion).

Jury de prestige

David Frèche, entrepreneur de la mode et du design, est l’instigateur du prix Méduse, qu’il préside. Dans son jury, on trouve Thibault de Montaigu, Anne Berest, Raphaël Haroche, Lilia Hassaine, Marc Lambron, Simon Liberati, Maria Pourchet, Vanessa Schneider, Bruno de Stabenrath et Gaël Tchakaloff, Charlotte Gainsbourg ayant grossi les rangs exceptionnellement pour le millésime 2023.

Alice Renard sera accueillie le 26 août à Saint-Tropez, avant de recevoir son prix, agrémenté d’une dotation de 5.000 euros et d’une œuvre de l’artiste Nicolas Lefebvre, le 31 août à Paris, à l’hôtel Grand Amour.

De quoi le prix Méduse est-il le nom?

Sur son site Web, l’association des Amis de la littérature de Saint-Tropez voit en Méduse"davantage qu’un prix, une célébration. Celle de la jeunesse, de l’originalité et du talent".

Il y est également avancé que le prix Méduse "ne suit pas la vague, il se situe à son origine en se plaçant à la toute fin de l’été quand les premières listes des grands prix ne sont pas même tombées ".

à l’origine de ce nom, on retrouve l’écrivain Simon Liberati, membre du jury. "Une méduse c’est à la fois un animal mythique. Un symbole de féminité qui fait partie d’une autre mythologie, celle de Saint-Tropez. Sans oublier que ce sont aussi des petites sandales d’été."