Dans son nouveau roman, Guillaume Musso fait des clins d'oeil à la Côte d'Azur

Dès ce mardi 20 septembre, vous pourrez découvrir le vingtième roman de Guillaume Musso. Et si "Angélique" a pour décor Paris et Venise, l'auteur antibois a glissé quelques références à la Côte d’Azur.

Au fil des pages, il évoque un rêve qui mène l’un des personnages au bord de la Méditerranée, on rencontre un flic surnommé “Le Niçois”, une sculpture de Bernar Venet est posée sur une table, il y a une allusion à l’affaire Omar Raddad, à un article paru dans "Nice-Matin" et à une maison de convalescence à Vence...

"C’est vrai que, dans ce roman, c’était plus difficile de faire des clins d’œil à la Côte d'Azur, parce que l’histoire est assez fermée sur Paris, sur ses faits divers... Mais il y en a quand même. Et surtout, lorsque j'ai écrit le livre, c’était durant une époque [pendant la période du Covid] où il n’était pas facile de se déplacer, je suis beaucoup resté à Paris et ça m’a beaucoup contrarié. Même si, finalement, je pense que j’avais besoin d’être enfermé dans le lieu où l’histoire est en train de s’écrire pour arriver à la retranscrire. Ce n'est pas mon livre le plus méditerranéen, mais je voulais ces quelques petits clins d’œil amicaux."