Clara Dupont-Monod remporte le Goncourt des lycéens

L’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière.

Cette histoire au socle autobiographique est celle de S’adapter (paru aux éditions Stock), roman grâce auquel Clara Dupont-Monod, journaliste et romancière de 48 ans, vient de remporter le Goncourt des lycéens, remis ce jeudi midi à l’hôtel de ville de Rennes, berceau du Prix.

Bouleversant, ce récit écrit du point de vue de la fratrie, lui a déjà valu, le prix Femina ainsi que le prix Landerneau des lecteurs.

Sélection féminine

Clara Dupont-Monod succède à Djaïli Amadou Amal, salué l’année dernière pour son roman Les Impatientes (éditions Emmanuelle Collas).

Cette année, près de 2.000 lycéens ont ainsi participé à ce concours littéraire. Et comme chaque édition depuis sa création en 1988, après deux mois de lectures assidues des 14 romans en lice, issues de la première sélection du Goncourt, les lycéens délégués de chaque région avaient délibéré lundi dernier à huis clos pour retenir cinq livres, parmi lesquels figure le lauréat. Cette dernière sélection était particulièrement féminine, avec quatre auteures en lice.

Clara Dupont-Monod faisait face à Christine Angot et son roman Le Voyage dans l’Est (éditions Flammarion), Anne Berest avec La carte postale (éditions Grasset), Lilia Hassaine pour Soleil amer (éditions Gallimard) et Patrice Franceschi avec S’il n’en reste qu’une (éditions Grasset), qui est toujours en lice pour le prix des Deux Magots, qui sera décerné le 25 janvier et clôturera le calendrier des prix littéraires, après le Femina des lycéens, proclamé le 2 décembre.