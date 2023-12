Cinq précieux conseils d’écrivains pour devenir auteur confiés à Nice-Matin lors de "Lecture en fête" à Roquebrune

Sous le chapiteau Jean-Gioan, le temps d’un week-end, « Lecture en fête » nous a servis, sur un plateau, 80 auteurs venant d’horizons différents. Certains sont spécialisés dans la romance, d’autres dans la BD, les auteurs « jeunesse » étaient aussi de la partie. Si les invités de l’Office d’Animation Touristique sont ce que l’on appelle des auteurs aguerris, leurs parcours respectifs ont été jonchés d’étapes, d’analyse, d’expérience, parfois d’échecs... Alors, on ne s’est pas privé de leur demander quels étaient leurs conseils pour devenir auteur. Il y aurait un livre à écrire...

1. MoPi, auteure-illustratrice de BD : "Ne rien lâcher"

"Déjà, il ne faut rien lâcher car cela peut être très long, et je sais de quoi je parle car j’ai mis 5 ans avant que mon premier tome ne sorte. À partir du moment où j’ai eu l’idée, et entre celui où il a été édité, c’est cinq à six ans. Il faut de la persévérance, de la motivation et y croire toujours. Je conseille aussi de dessiner tous les jours et essayer de participer aux salons, rencontrer du monde et se faire connaître !"

2. Jacques Ravenne, auteur de thriller : "Il faut énormément travailler"

Jacques Ravenne, auteur de thriller. L.B..

"Je pense qu’aujourd’hui, on ne peut pas se reposer uniquement sur son talent. Il faut énormément travailler, c’est en fait 90 % de nuits blanches et 10 % de talent. Si vous travaillez beaucoup, vous aurez une chance de passer de l’écriture à la littérature. Sans doute, il est bon de commencer jeune car c’est une longue formation et que petit à petit on évolue, on mature en même temps que son propre livre. Cette écriture-là peut devenir un jour, justement, un véritable livre".

3. Florence Langlois, autrice jeunesse : "Etre très curieux"

Florence Langlois, auteure jeunesse. L.B..

"Je conseille d’aller beaucoup en bibliothèque et en libraire parce qu’il faut voir beaucoup d’albums et lire intensément. Il y a plein d’illustrations différentes, de textes pour tous les âges, du roman au livre pop-up. Il faut être très curieux et je dirai aussi, avoir les antennes sorties dans la vie quotidienne, rester ouvert, regarder, écouter, aller au cinéma et se faire toute une culture de base. C’est donner à manger à son cerveau, avaler des tas de choses pour pouvoir les ressortir. Après ça, tout est ouvert !"

4. Natacha Calestrémé : "Apprendre les règles de l’écriture"

Natacha Calestrémé, invitée d’honneur. L.B..

"Je conseille de prendre des cours en groupe, pour plusieurs raisons. Déjà, ce sera moins cher, ensuite depuis le confinement, tout le monde a décidé d’être écrivain, tout le monde écrit et il faut faire la différence auprès des éditeurs qui n’ont plus le temps, vu la masse de manuscrits reçus, de travailler. Plus les essais seront aboutis, plus on a de chance d’être publié. Prendre des cours en groupe permet d’apprendre des erreurs des autres et surtout ça va faire comprendre la dramaturgie. Que l’on écrive un récit, une nouvelle, un polar, un thriller ou un roman, cela obéit à des règles précises qu’il faut connaître. C’est indispensable".

5. Julie Jenner, auteure-romancière : "Y croire et bien s’entourer"

Julie Jenner, romancière. L.B.

"La première des choses, c’est d’y croire et oser ! Ensuite, il est très important de bien s’entourer, aller sur les réseaux, chercher des auteurs, poser des questions et ne pas hésiter à aller voir les écrivains dans les salons. Personnellement, mes proches m’ont aidée, ils ont lu ce que j’ai fait en premier et m’ont encouragée. Mais il faut le faire avec des gens bienveillants, c’est toujours pareil, car ils peuvent aussi détruire..."