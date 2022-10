"Chiller comme un babtou fragile avec sa go, c'est la gênance": les nouveaux mots du Petit Robert 2023

Tout aussi polémique, le pronom neutre "iel", né des combats pour la reconnaissance et le respect des personnes non binaires qui ne se reconnaîtraient ni dans le genre masculin, ni féminin.

Alors que le controversé "woke" ("Qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre, parfois de manière intransigeante", selon le Robert) avait fait son entrée fracassante dans l'édition 2022, son pendant péjoratif, le "wokisme" comme courant de pensée décrié, l'y rejoint.

Pas très loin, à la lettre G, on trouvera le terme de "go", une "jeune femme", parfois même une "petite amie" en nouchi, cet argot ivoirien dérivé du français et parlé par les jeunes, y compris ceux de la diaspora, depuis les années 80.

Chaque année, c'est le même rituel. Et comme chaque année, il aura ses admirateurs et ses détracteurs. En amont de la sortie de l'édition 2023 de son fameux "petit" dictionnaire éponyme, les éditions Le Robert ont dévoilé la liste de nouveaux mots qui auront l'honneur d'intégrer ses pages.

Bienvenue à "Covidé", qui se passe de définition

Moins politique, le terme anglais "chiller", à savoir "se détendre", vient apporter une nuance cool à sa contrepartie française, sans douté influencé par l'expression "Netflix and chill", née aux Etats-Unis et qui veut dire "regarder un film à la maison et finir par se bécoter", pour faire simple et soft.

Le terme "toubab", originellement le nom donné aux Blancs en Afrique noire, se trouvait dans les dictionnaires depuis des décennies ("tubaab" est un mot wolof, sa variante "tougal" signifiant "Europe"). La version en verlan, "babtou", débarque cette année, souvent associé à un adjectif très commun, pour former l'expression "babtou fragile". Soit une personne blanche qui ne saurait pas se défendre. Un terme honni par les identitaires français, qui lui ont opposé l'expression "babtou solide".

Parmi les nouveaux mots de 2022, on peut encore citer l"écoanxiété" (pour définir les gens très inquiets du réchauffement climatique) ou les "NFT" (non fungible token", soit un "jeton non fongible", c'est-à-dire un certificat numérique qui rend unique et irremplaçable un concept ou une œuvre sur Internet, grâce à des bases de données partagées et inviolables.) Technique...

Plus proche du commun des mortels pour d'évidentes raisons, le terme "covidé" fait son apparition dans le Petit Robert 2023. Au moins, avec ce dernier, plus besoin de définition.

Verlan et parler des cités

Il est à noter que s'ils contiennent peu ou prou le même nombre de pages et de définitions, les deux dictionnaires les plus vendus, Larousse et Petit Robert, font des choix éditoriaux quelque peu différents.

Ainsi, les lexicographes du Larousse (qui a dégainé son édition 2023 et ses nouveaux mots dès le mois de mai) sont réputés plus conservateurs. Ceux du Robert sont davantage enclins à faire figurer dans leurs pages le verlan et le parler des cités, ou plus largement des jeunes Français.