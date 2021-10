"Ça sent la nostalgie, pourtant je lutte": les confidences de Thomas VDB avant ses spectacles à Nice et Toulon

Son ancienne vie de journaliste dans la presse musicale, Thomas VDB l’avait racontée dans son premier spectacle, En rock et en roll. C’était en 2006, et depuis, Vandenberghe (son vrai nom) n’a pas lambiné.

Le comédien de 44 ans a écrit et joué quatre autres seuls en scène – le dernier, Thomas VDB s’acclimate passera chez nous cet hiver (lire ci-dessous) – et a imposé son apparente nonchalance à la télé, au cinéma et sur les ondes.

Notamment sur France Inter où son désopilant Qui veut gagner la flûte à bec a rythmé l’été dernier, avant d’y reprendre ses chroniques dans la grille de rentrée. Son ancienne vie de journaliste, au magazine Rock Sound au début des années 2000, ce passionné de musique, de Queen, de Weezer et The Cult, y revient dans son premier livre: Comedian rhapsodie.

Une plongée savoureuse dans son passé d’ado métalleux, au bon vieux temps des compil maison et des fan-clubs. Une traversée de ses jeunes années de critique rock; de la Touraine à la capitale. Avant que la réalité du terrain (moins funky qu’on l’imagine) et les logiques comptables (plus pesantes qu’on l’aimerait) n’aient raison de l’entrain de VDB…

Pourquoi revenir sur vos années Rock Sound, quinze ans après le spectacle qui les racontait?

Dans le spectacle, je racontais les tribulations de journaliste, là, je voulais faire une biographie de ma passion pour la musique. Bien sûr, elle ne s’est pas arrêtée quand j’ai quitté le journal, je suis toujours passionné de musique! Mais il y a un moment où j’ai cru que ma passion était morte, et c’est quand j’ai travaillé dans la musique. Les responsabilités, le fait qu’on me colle une étiquette ‘‘fan de rock’’ alors que quand je suis rentré au magazine mes goûts commençaient à changer. Je me sentais prisonnier de ma passion. D’un coup, elle servait des intérêts commerciaux. Je me suis retrouvé à devoir donner plus d’avis sur la musique que je ne suis capable d’en avoir…

Quand on cherche la rentabilité on perd la passion ?

Absolument. Dès que je suis devenu rédacteur en chef, on me demandait des résultats, on me parlait des ventes, choses dont on ne parlait pas avant, et moi, quand j’ai des comptes à rendre, je suis en panique. Je me suis mis en boule et j’ai dit: "Ah non mais moi, j’aime juste la musique!"

Faudrait-il arrêter de chercher à savoir pourquoi les artistes créent?

Complètement. C’est un truc dont je me suis rendu compte. Quand je rencontrais un artiste, encore aujourd’hui ça m’arrive de croiser un musicien dont je suis admiratif… je n’ai rien à lui dire. Sa musique suffit à faire passer un message qui me touche. Je n’ai pas mille questions à lui poser. J’ai juste envie de le remercier, de le féliciter. Et de lui foutre la paix!

On est déçu quand on voit ses idoles, les coulisses?

Ouais, je n’ai pas été vraiment déçu d’artistes dont je suis fan mais je me demande si, la plupart du temps, ma passion ne serait pas restée vraiment intacte si je n’avais fait que les garder comme une image… Pourquoi écrire ce livre aujourd’hui aussi? Parce que la dématérialisation de la musique est telle que c’était important de raconter cette obstination que j’avais, ados, à trouver des albums, à en parler, à connaître le nom du batteur… Je voulais tout savoir! Aujourd’hui, j’ai un peu arrêté. Je voulais raconter cette période et comment, d’une certaine façon, la bureaucratie a été responsable de la fin de ma passion.

Vous dites que l’âge d’or de la presse musicale était déjà passé, mais vous avez assisté à la fin dans ces années-là?

La fin des belles années, oui. J’ai vécu un peu du rêve, aller aux états-Unis, au Mexique, pour des interviews alors que je n’y étais jamais allé avant… Mais c’était la fin de la récré, ça n’était déjà plus les années 1970-80 avec les journalistes qui partaient en tournées!

On replonge dans les années 1990-2000, plein de choses vont toucher votre génération. L’émotion à retomber sur une compil et à réécouter les morceaux dans l’ordre… Pourquoi ça touche autant?

Ah ça, je retrouve une compil sur Internet, qui est celle que mes parents avaient en cassette. Je la rachète et je réécoute ces morceaux, qui sont en fait des trucs hyper connus des années 1960, ça m’a immédiatement ramené… C’est complètement de l’ordre de la nostalgie. C’est un livre un peu générationnel, c’est pour ça que je le voulais drôle aussi, parce qu’il sent fort la nostalgie! Pourtant c’est un truc contre lequel je lutte, en moi, je le suis moins que je ne l’étais avant. Ce truc des , je suis sûr que ça parle à des gens, l’enchaînement des titres évoque quelque chose, le silence entre deux morceaux peut évoquer des souvenirs très précis!