"Beaucoup de lecteurs me réclamaient la suite des aventures de Jacques Lormeau": Didier van Cauwelaert évoque son dernier livre

Vingt-cinq ans après l’immense succès de "La Vie interdite", Didier van Cauwelaert "ressuscite" l’un de ses personnages emblématiques, Jacques Lormeau. Sur décision de justice, ce dernier est en effet exhumé dans le cadre d’une recherche de paternité. Dès lors, l’esprit de ce quincaillier de 34 ans se retrouve englué malgré lui dans les passions, les mensonges et les mesquineries de la petite ville de province qui se déchire, façon Clochemerle, autour de sa mémoire. " Ce personnage m’habite depuis longtemps, puisque j’avais 17 ans lorsque j’ai écrit “La Vie interdite", rappelle le prix Goncourt 1994. Cela aura été une très longue cohabitation entre nous! Une histoire de plusieurs décennies, qui a eu le pouvoir d’arrêter le temps, paradoxalement. Car elle m’a fait basculer dans un autre espace-temps. »

Tout débute dans " La Vie absolue" par une singulière mise en abîme, justement, puisque le narrateur revient, à son corps défendant, sur le devant de la scène vingt-cinq ans plus tard, donc. Dans des dispositions bien particulières: "Une fois qu’il s’est réacclimaté, que les souvenirs ont repris corps, il est tellement raccordé aux vibrations terrestres qu’il perd le souvenir de son au-delà, souligne l’auteur. On n’est pas seulement dans le procédé littéraire de la mise en abîme, mais dans cette connivence avec le lecteur qui peu à peu va retrouver avec lui la mémoire de ses états antérieurs." Et peut-être de cette "mort qui comme la vie, n’est jamais que du cinéma. On est dans le film et un jour on se retrouve dans la salle à regarder l’écran ", dixit l’un des personnages.

La boucle est bouclée

L’élément déclencheur? "Beaucoup de lecteurs me réclamaient la suite des aventures de Jacques Lormeau et, chaque fois que je me penchais dans mes écrits, sur l’au-delà, j’avais une pensée pour lui. Mais je n’avais pas trouvé jusqu’ici la situation qui me permettait de lui redonner la parole. Jusqu’à ce qu’un matin, au réveil, j’ai cette idée de convocation devant sa tombe. Mon questionnement sur l’évolution des deux familles en a découlé. Les énergies du livre se sont réagrégées autour de cette nouvelles histoire qui me permettait de voir comment le petit Lucien avait grandi, ce que Fabienne, Guillaume ou Alphonse étaient devenus. C’était assez jubilatoire! Ce n’est pas un livre-testament, mais il ferme une boucle. Et on peut le lire indépendamment du précédent."

On retrouve aussi dans "La Vie absolue" un autre thème cher à Didier van Cauwelaert, celui de la réincarnation, et cette idée selon laquelle la présence du défunt auprès des siens correspond à celle qu’il a dans leurs esprits. "De même que sa vitesse de déplacement de l’un à l’autre va de pair avec l’accélération des sentiments, des échanges de pensées entre eux." Le narrateur a également une perception accrue des joies et des souffrances autour de lui, à l’image de l’oreille absolue en musique, d’où le titre de cet ouvrage.

Une ressemblance nullement fortuite

Toute ressemblance, enfin, entre Jacques Lormeau et un écrivain à la plume pleine de sensibilité, d’humour et de profondeur n’est nullement fortuite: "Je lui ressemble par rapport à la lucidité qu’il a sur lui-même. Plus destructrice chez lui, notamment lorsqu’il dit: “Je suis passé à côté de ma vie, je n’ai pas envie de rater ma mort". C’était intéressant d’explorer tout ce que lui a choisi comme destin à partir de composantes que nous avons en partage. » On confirme, cette "vie absolue" est une pépite au pouvoir énergisant.

