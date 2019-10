Avec "Mélatonine", Pascal Fioretto s'en prend à Houellebecq et livre un pastiche poilant

Prendre un micro pour faire ses blagues à la première personne? "Non, je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je recommence mon analyse… J’aime être dans l’ombre, on est bien en coulisses. J’ai des porte-voix. Je n’assume pas mes bêtise!" D’ordinaire, Pascal Fioretto n’aime pas trop se mettre en avant.

Il préfère écrire les chroniques matinales de Laurent Gerra sur RTL, ce qu’il fait depuis une dizaine d’années. Collaborer au mensuel de BD Fluide Glacial, depuis le double. Ou scénariser des comédies pour la télé, à ses heures perdues. En revanche, prêter sa plume à des célébrités en mal de style, comme à ses débuts, l’ami Fioretto ne peut plus. Pas le temps.

Les livres maintenant, c’est de son propre nom qu’il les signe. Et s’il fait une entorse à son règlement en parlant un peu de lui, c’est pour évoquer son dernier roman. Dernier pastiche, plutôt.

Un genre qui, depuis le succès d’Et si c’était niais? en 2007, recueil de caricatures d’auteurs en vogue –Marc Levy, Christine Angot, Fred Vargas ou Jean d’Ormesson–, lui réussit bien. Le Stéphanois de cinquante-sept ans s’est aussi attaqué au livre de développement personnel (La Joie du bonheur d’être heureux, 2008) ou à la mode des inventaires (Petit dictionnaire énervé de nos vies de cons, 2011).

Avec Mélatonine cette fois, il détourne un géant des rentrées littéraires: Michel Houellebecq, prix Goncourt 2010. Pascal Fioretto imagine ici l’histoire d’un certain Marcel Klouellebecq (vous l’avez?), écrivain en panne d’inspiration pour cause de bonheur soudain. Grossier à souhait, glauque au possible, drôle, au demeurant. Voilà qui nous a donné envie d’en savoir plus.

Cette fois ce n’est pas un recueil. Michel Houllebecq est-il un auteur à part, qui méritait un pastiche pour lui tout seul?

Oui. C’était aussi pour répondre à un défi de mon mentor Jean-Loup Chiflet, avec qui j’ai fait la plupart de mes pastiches, qui m’a dit: "Tu ne peux pas passer à côté de Houellebecq après la rentrée de Sérotonine" [dernier livre de Michel Houellebecq, sorti en janvier chez Flammarion et vendu a près de 500.000 exemplaires, ndlr].

C’est un phénomène éditorial, marketing, économique et littéraire. C’est une personnalité et une œuvre singulière. Ce mono pastiche, mon premier, déborde un peu Sérotonine d’ailleurs: j’ai lu toute son œuvre, c’est comme ça qu’on procède, il faut vraiment s’imbiber de l’œuvre jusqu’au dégoût.

"L’accumulation de sexe est triste chez Houellebecq."

Appréciiez-vous ses livres avant de vous en dégoûter?

J’avais tout lu et je ne savais pas quoi en penser. Je soupçonnais l’homme du coup, des provocations dont on sait qu’elles vont susciter la controverse.

En même temps, contrairement à ce que disent certains, qui prétendent qu’il n’a pas de style, je pense qu’il en a un vrai. Une musique. Il traque le banal et ce n’est pas si facile à décrire, les supermarchés, les aires d’autoroutes… C’était intéressant, un vrai défi stylistique.

Vous faites ressortir ces longues descriptions d’appartements, de magasins…

C’est une des constantes, oui. On le découvre en lisant tout Houellebecq, il y a une fixation sur l’habitat. Dans La Carte et le territoire, dans Extension du domaine de la lutte, des intérieurs décrits de manière disproportionnée par rapport au reste.

Ce sont des bricoles qu’on découvre et qu’on grossit. En pastichant Modiano, par exemple, j’ai découvert qu’il faisait une fixette sur les chaussures, les lacets… C’est une lecture un peu injuste, forcément, puisqu’on arrive à saturation. Si j’écoutais Mozart en boucle, ce serait pareil!

Vous caricaturez cette manie de nommer les marques, un travers de beaucoup d’auteurs contemporains?

C’est vrai. Ce sont des raccourcis qui permettent de dire en un mot de quoi on parle, ça crée une connivence avec le lecteur.

Mais Houellebecq ne fait pas ça par facilité, cette accumulation de marques crée une musique, une modernité triste. Comme le sexe d’ailleurs. L’accumulation de sexe est triste chez Houellebecq. Clinique, solitaire. C’est du procédé et on peut le lui reprocher, mais c’est aussi rudement efficace. Il y a une désérotisation du sexe et ça, c’est fort.

"Ce n’est pas facile de rendre le sexe rigolo et je n’étais pas sûr de mon coup."

Vous détournez aussi cette pornographie jusqu’au grotesque, jusqu’à provoquer le rire. Difficile?

Ce n’est pas facile de rendre le sexe rigolo et je n’étais pas sûr de mon coup. J’étais terrorisé par le malentendu possible…

Il y a toujours le débat sur la misogynie probable de Houellebecq –moi je crois que les hommes sont bien plus lamentables que les femmes dans ses bouquins– mais je ne voulais pas avoir l’air de prendre la route facile de la femme objet. Il fallait éviter cet écueil.

Il y a débat sur la misogynie dans l’œuvre de Houellebecq, l’homophobie aussi.

Le héros du pastiche y va fort dans ce registre, puis nuance…

On démarre avec des insultes et des clichés. Comme chez Houellebecq, il y a forcément le chauve maigre et le gros à moustache. Il se trouve que je suis homosexuel et en couple… Houellebecq est-il homophobe, je ne sais pas, en revanche, il use des clichés et ça m’a amusé de les reprendre.

Et surtout, d’imaginer ce narrateur vivant une parenthèse enchantée au milieu d’un couple d’homo! J’espère que c’est drôle, de renverser le principe.

Le pastiche est-il une vengeance?

Non! Proust, qui a fait beaucoup de pastiches –désolé de le déranger pour ça…–, disait que c’était de la critique littéraire en action. On montre comment ça marche.

Le pastiche est un genre à part entière, étudié à l’école. L’un de vos textes est entré dans un manuel…

C’est un excellent exercice. Proust, encore lui, dit qu’il s’est mis à écrire quand il a tué Flaubert en lui, parce qu’il avait pigé comment fonctionnait sa phrase. C’est Et si c’était niais qui est utilisé en classe, dedans il y a du Levy, d’Ormesson, Nothomb, que des têtes de gondoles.

Je fais des interventions dans les lycées avec, et ça me fait plaisir quand les élèves remarquent les caractéristiques. Les profs de français aiment bien parce que ça amène à décortiquer le texte. C’est à la fois l’analyse et la synthèse.

"J’ai le projet de refaire une brochette, il en manque à mon palmarès. "

À qui d’autre allez-vous vous attaquer?

J’ai le projet de refaire une brochette, il en manque à mon palmarès. David Foenkinos, Delphine de Vigan, Aurélie Valognes… Je les cite dans Mélatonine parce que c’est aussi, je l’espère, une petite peinture de nos mœurs éditoriales.

Vous glissez d’ailleurs ici de vraies réflexions sur notre société…

Je glisse dans la satire. Il fallait d’autres ressorts que le style lui-même. J’en ai profité pour faire une comédie de mœurs sur ce que c’est d’être un auteur populaire aujourd’hui.

D’ailleurs, je ne soupçonnais pas à quel point c’est un moteur commercial. Le droit français protège la parodie mais on peut être attaqué sur le parasitisme commercial. C’est pour ça que j’ai signé de mon nom, tout ce qui peut créer confusion chez l’acheteur doit être évité.

Houellebecq serait-il lui-même devenu une marque?

C’est vraiment ça. C’est un adjectif, presque une propriété industrielle!

Lui, a-t-il lu votre pastiche?

Flammarion est au courant donc il peut. Franchement, j’espère que ça fera marrer Houellebecq! Je pense que lui, il gère son autodérision, il a fait des films dans lesquels il se moque de lui-même.

Et un vrai roman signé Fioretto?

J’ai essayé, ça ne marche pas. Un surmoi perché sur mon épaule me dit: "Tu t’es moqué de ça, tu ne vas pas le faire!" Je ne suis pas un artiste, je suis un artisan, et je préfère être un artisan heureux qu’un artiste malheureux.

Mélatonine. Pascal Fioretto. Éditions Robert Laffont. 162 pages. 15 euros.