Sur Tiktok, chefs amateurs et pros des fourneaux dictent les tendances food

Les succès fous

Parmi ce flot ininterrompu, certaines séquences ont réussi à émerger, jusqu’à donner les mêmes envies à une génération entière, à travers le monde.

L’an dernier, My Nguyen (@myhealthydish, 2,6 millions d’abonnés) avait émergé avec sa recette de "céréales pancakes à la fraise".

Tabitha Brown (@iamtabithabrown, 4,6 millions d’abonnés) avait, pour sa part, fait sensation en montrant comment donner à des carottes l’apparence d’une tranche de bacon.

En 2021, d’autres tendances ont émergé.

Comme le Tortilla challenge (3,8 milliards de vues), consistant à faire une simple entaille sur une galette de blé, avant de la garnir de quatre ingrédients différents (souvent du fromage, de la viande, de l’avocat et d’autres légumes) avant de la replier sans peine et de la dorer, à la poêle ou au grill.

Ces dernières semaines, c’était #Feta et #FetaPasta pour tout le monde (respectivement 132 et 443 millions de vues). Des tomates cerises, de la feta, de l’huile d’olive, de l’ail et quelques herbes dans un plat à four. Un coup de fourchette ou de mixeur et le mélange vient napper des pâtes. Simple, mais un carton planétaire, visiblement savoureux.