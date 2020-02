Olivier Daniel, du bar Babel Babel, nous dit tout sur l'amertume dans les cocktails

Au début des années 2010, le groupe Campari a réussi un coup de maître avec la marque Aperol, rachetée un peu plus tôt à la société Fratelli Barbieri.

Composée d’oranges amères, de gentiane, de rhubarbe et d’autres plantes et racines, cette liqueur, créée en 1919 en Vénétie, est devenue un « tube » international.

Sur les terrasses européennes, après une campagne marketing savamment orchestrée, le spritz a su se rendre incontournable.

Pour le préparer, il faut du prosecco, de l’Aperol et un peu d’eau gazeuse. Tout en «s’appropriant » cette recette, dont l’origine remonterait au milieu du XIXe siècle, le groupe Campari et Aperol ont sorti l’amer du creux de la vague.

Aperol a ouvert la voie

Ancien gérant d’El Merkado, dans le Vieux-Nice, Olivier Daniel (ci-contre) est désormais aux commandes de Babel Babel, un cocktail bar à hauteur des Ponchettes, où les verres soignés s’accompagnent d’assiettes à l’inspiration méditerranéenne.

Quand ses clients finissent par quitter des yeux la Grande Bleue, ils peuvent se plonger dans un menu où l’amer se glisse subtilement.

« La route a été bien ouverte pour l’Aperol spritz. Maintenant, on peut proposer autre chose », assure Olivier. Fini, le temps où le cocktail se résumait trop souvent à un mélange ultra-coloré, ultra-sucré, façon Tom Cruise des 80’s.

« Le sucre, c’est souvent la facilité. Il faut qu’il y ait de la douceur, c’est sûr. Mais il faut autre chose pour trouver un équilibre. »

Selon Olivier Daniel, dans la palette aromatique, le goût amer n’est pas le plus facile à apprivoiser. Mais le jeu semble en valoir la chandelle.

« Au début, en général, tu n’aimes pas. Ton corps a une sorte de réflexe de défense quand tu goûtes pour la première fois. Mais une fois que tu as passé le cap, c’est assez addictif. »

Imparable negroni, tonic magique et vermouths pointus

Olivier, comme nombre de professionnels du bar, ne jure que par un bon vieux Negroni : un tiers de gin, un tiers de vermouth rouge (Martini Rosso, le plus souvent) un tiers de Campari, une rondelle d’orange et le tour est joué.

« Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, ça marche toujours. Tu prends une bonne claque, c’est costaud. Au Babel Babel, on met un peu plus de gin et on le sert à la pression, pour lui donner un côté plus aéré. On doit en sortir une vingtaine de litres chaque semaine.»

Alors que certains établissements versent dans la surenchère et repoussent les limites du zèle mixologiste, la simplicité a parfois son charme. à condition de sélectionner les bons produits et de réussir les bonnes associations.

Fidèle compagnon de route de l’amertume, le gin peut ainsi être sublimé par un tonic de qualité (du Three Cents chez Babel Babel).

« On note tout de suite la différence », appuie Olivier. Côté cocktails, les possibilités sont infinies.

« Les amari présentent des profils aromatiques très différents. Ce sont généralement des mélanges de racines, de graines, d’écorces d’agrumes, d’épices... Certains sont légers, d’autres tirent sur l’artichaut, comme le Cynar, ou la rhubarbe, comme le Zucca. Et d’autres apportent une note très herbacée. Les Grecs et les Romains jouaient déjà avec ces saveurs dans leurs vins. Au Moyen Âge, les moines les employaient également dans toutes sortes de remèdes. »

Un peu à la traîne par rapport à ses voisins du Sud de l’Europe, la France pourrait à son tour se passionner pour les vermouths.

Olivier Daniel, lui, a opté pour le Muz, « fait par deux Italiens installés en Espagne, dans le domaine viticole naturel de Partida Creus. Avec un tonic, c’est parfait. »

On peut croire notre interlocuteur sur parole. Ou aller vérifier ça par soi-même...



> Babel Babel. 2, cité du Parc. Nice. Ouvert du mardi au samedi,

de midi à 1 h 30. Rens. babelbabel.fr. Instagram : @babel_babel_nice.

L'orangerie, pour un spritz made in monaco

Fabriquée avec les zestes d’oranges amères qui poussent sur les avenues

et boulevards de Monaco, L’Orangerie a été lancée l’an dernier par Philip Culazzo.

Vendue 25 euros, cette bouteille de 50 cl peut se déguster « pure », très fraîche voire glacée, comme un limoncello. Ou bien entrer dans l’élaboration de cocktails comme le Monaco spritz ou Le Rocher (avec du gin, du jus de clémentine, du prosecco et du basilic) ou encore La Gracieuse (sirop de rose et prosecco).



> 9, rue de La Turbie, à Monaco. Rens. +377.99.90.43.38. orangerie.mc