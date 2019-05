Nous avons visité le salon Top Marques en exclusivité, voici les bolides qui nous ont le plus impressionné

Clinquantes. Performantes. Esthétiques. Un triptyque qui sied parfaitement aux sept exclusivités mondiales présentées dès demain au salon Top Marques.

Des bolides qui n’ont, pour l’heure, fait aucune autre apparition physique dans le monde. Et trois sortent clairement du lot. La sportive McLaren Grand Tourer à la carrosserie couleur bronze.

La Zacaria, premier véhicule de F1 homologué pour la route doté d’un moteur V12 de Ferrari (700 chevaux). A la balance? 850 kg. « Il n’en existe qu’une au monde », précise-t-on du côté des organisateurs.

Enfin, dernière nouveauté à découvrir au gré des allées: la robuste et futuriste Azaris de Ferox, un véhicule à six roues propulsé par quatre moteurs électriques qui, selon ses concepteurs, est « prêt à rouler sur Mars ».

Encore faut-il accéder à la fameuse planète rouge. « Grâce à la technologie Ferox, Azaris repousse les limites de la conception des véhicules et donne vie aux futurs transports envisagés », communiquent-ils.

Des véhicules d’antan

Au milieu des courbes modernes de certains bolides tranche le look rétro de certains véhicules.

On y retrouve, par exemple, Devinci. Un petit fabricant qui propose au salon ses créations avec motorisation électrique, lesquelles rappellent le design des voitures de course des années trente.

Un volet que veut développer l’organisateur du salon, Salim Zeghdar, pour la prochaine édition. « Cette année, on est revenu à l’ADN de Top Marques. Des voitures rien que des voitures. Pour 2020, on va créer un département spécial de classic car. C’est-à-dire faire la part belle aux supercars d’antan, aux voitures d’exception. »

Rencontrer des Youtubeurs, adeptes des supercars

À eux deux, ils pèsent près de 3 millions d’abonnés sur Youtube et abreuvent les réseaux sociaux de vidéos au volant de puissantes voitures.

Dans le milieu des supercars, on les connaît mieux sous le pseudonyme de Pog et de Shmee150. Et bien, les deux acolytes de la Toile seront présents dès demain, au salon Top Marques. « Devant des millions de followers, ils feront un live de présentation du salon. Une façon d’expliquer que le show doit se faire ici et pas à l’extérieur. Si demain Top Marques n’existe plus, tout le monde a à y perdre », explique Salim Zeghdar, organisateur du salon.

Une allusion non feinte aux dérapages de l’an passé, avenue des Spélugues, où des centaines de personnes s’étaient attroupées autour de la McLaren 675 LT S de... Pog, justement.

Nécessitant l’intervention de la Sûreté publique, copieusement huée par une foule surexcitée. Des excès qui ont failli conduire à la disparition du salon.

En plus d’un arsenal répressif visant à prévenir, à l’avenir, de tels débordements, le gouvernement a récemment invité Pog à faire office de « médiateur ».

Prix du billet: 70e demain et vendredi, 40e samedi et dimanche. Privé, ce lundi.