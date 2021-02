Monti Has Something To Say, la marque niçoise d'upcycling qui mixe vintage et pop culture

Lancer son entreprise en pleine pandémie mondiale ? Pas forcément le timing idéal, n’est-ce pas ? Pourtant, Clara Montigiani a tenté le coup. Quelques mois plus tard, elle ne regrette pas.

"Je voulais aller travailler à Paris, dans de grandes marques. Mais avec la Covid, c’est devenu plus compliqué pour quelqu’un sans expérience. J’ai dû créer mon propre espace. De ce chaos est né quelque chose de positif", estime la Niçoise.

Passée par l’école Condé, en BTS design de mode, puis par le Chelsea College of Arts en design textile, avec une spécialisation en digital print, avant de faire un crochet par l’University of The Arts London, elle a sauté le pas et imaginé la marque Monti Has Something To Say.

"Tu pars de zéro, tout est à créer. Et 80 % du temps, tu es dans la paperasse et les trucs pas fun. Il faut en être conscient. Mais de toute manière, je n’avais pas le choix. à l’échelle de ma petite vie, il s’est passé énormément de choses, ce n’est pas négligeable."

Détourner de la fast-fashion, sans culpabiliser

Pour démarrer, Clara a misé sur des t-shirts « de qualité “plus plus”, avec du coton bio », et de gros Monti floqués dans le dos. "Il fallait insister pour faire connaître le nom de la marque, la diffuser au maximum", appuie la jeune femme de 23 ans. "Ensuite, j’ai affiné mon concept. Un savoir-faire qui n’est pas anodin. Je commence à peine à tout mettre en place."

Dans le nom complet de sa griffe, elle a ajouté quelques mots, comme une lettre d’intention : "Monti has something to say", "Monti a quelque chose à dire" en VF.

Le message de la marque azuréenne : inciter les jeunes à ne pas se ruer uniquement vers la fast-fashion, ses prix cassés et ses matières peu résistantes.