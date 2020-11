La Tag Heuer Monaco de Steeve McQueen bientôt aux enchères: voici l'histoire de cette montre iconique

C’est ce qu’on appelle une "licorne" dans l’univers des garde-temps. Une pièce unique promise aux feux des enchères le 12 décembre prochain, à New York, lors de l’événement "Racing Pulse".

Un lot présenté au marteau par la maison de ventes Phillips et qui devrait éveiller la convoitise, du moins la curiosité, de résidents monégasques, tant l’automobile et les montres font bon ménage en Principauté.

La destinée de cette Tag Heuer Monaco 1133B est étroitement liée à un mythe du 7e art, Steve McQueen. Toquante anonyme, la "Monaco" peine à trouver son public en 1969 quand elle atterrit, justement à cause de son échec (lire ci-dessous), sur le tournage du film Le Mans et tout particulièrement au poignet de son premier rôle, "The King of Cool", Steve McQueen. Le film sort en salles en 1971. Une icône de l’horlogerie est née.