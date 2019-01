"Je ne réalise pas encore": le chef du Mirazur Mauro Colagreco réagit après l'obtention de sa 3e étoile au guide Michelin

À l’est du département, c’est la bonne nouvelle (du jour) qui se propage sur tout le territoire mentonnais et frontalier, non sans une certaine dose de fierté! Mauro Colagreco, l’Italo-Argentin, maître du Mirazur à Menton, décroche la 3e étoile au guide Michelin et se retrouve au firmament des plus grands chefs distingués dans le monde. Quel parcours!

"La cuisine française est la meilleure du monde, voilà pourquoi je suis venu en France!" a déclaré, lundi, Mauro Colagreco lors du dévoilement du palmarès. "C’est une surprise totale, je ne m’y attendais pas du tout même s’il y avait des rumeurs. Il ne faut pas l’attendre. Il faut travailler pour ses clients, pour se faire plaisir et surtout être soi-même. C’est une consécration. C’est inexplicable, c’est un rêve. Je ne réalise pas encore" a confié le chef étoilé aux...

