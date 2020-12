Game & Watch, Rubik's cube, Walkman, Kiki... Ces cadeaux de Noël cultes dans les années 80

Leslie chez May vintage : " Ces jouets sont encore très plébiscités ! "

Chez May vintage à Hyères, Leslie Vaccara ne cache pas sa passion pour les meubles et les objets vintage. Selon les arrivées, il n'est pas rare de trouver des souvenirs d'enfance : petits soldats en plastiques colorés, mini Ecran magique, figurine... Rarement des jouets toutefois. Et pourtant, nous explique-t-elle, " les jeunes parents, les trentenaires sont complètement gaga des jouets Fisher price des années 80".

Et pour cause, ils ont un avantage certain : " Ils sont ludiques. Ils ont un bon style et ils n'ont pas de piles ! Il y a la recherche d'une norme de sécurité maximale tout en ayant un rôle ludique". Les jouets en bois figurent aussi dans le top tendance des jeux vintage recherchés.

Leslie évoque des utilisations encore plus étonnantes : " Des musiciens, des DJ utilisent même La Dictée magique pour créer leurs sons aujourd'hui".

En 1981, le jeu dans sa déclinaison Speak ans Spell sera le titre de l'album de Depeche Mode. Selon des experts, on entend la voix de La Dictée magique dans des titres de Kraftwerk, Orchestral Manoeuvres in the dark, CocoRosie, Roby.

Mieux, Steven Spielberg utilise La Dictée magique en 1982 dans son film E.T.,. Une consécration pour le jeu et un immense succès commercial dans... l'univers.