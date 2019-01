Et si ces 5 changements suffisaient pour vous remettre en couple avec votre ex?

Carrément indépendant

C’est un travail crucial pour se remettre en couple avec son ex. Célibataire pour le moment, appliquez le silence radio avec votre ex. Rien ne pourra plus perturber votre jugement à l’avenir, car vous savez définitivement qui vous êtes et ce que vous voulez. Prendre la responsabilité de sa vie, sans devoir rendre de compte et en se débrouillant seul(e), c’est être indépendant. Ce qui ne signifie pas être égoïste! C’est juste que vous ne vous reposez plus sur les autres, en attendant toujours quelque chose. Et encore moins sur votre (re)conquête. Laissez donc planer le silence… pour attiser ainsi l’envie. Vous devez justement montrer à votre ex que la rupture antérieure vous a fait gagner en autonomie. Avec un agenda chargé, entre travail, sport, sorties entre amis, voyages...