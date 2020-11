Confinement oblige, les chefs marseillais se mettent au "food-truck"

Nectar de betterave fumée déglacé au balsamique blanc et courge rôtie à la pommade de citron, en entrée. "Kefté" d'agneau au sumac, choux rouge en ragoût, navet au miel et patates douces comme plat. Et enfin texture de madeleine fondante aux graines de pavot en dessert: à 11h30, mardi, la file d'attente était déjà longue pour ce panier-repas à 24 euros.

"Ca fait deux ans que j'avais ce projet de food-truc en moi", explique Alexandre Mazzia à l'AFP.

Et c'est avec le nouveau confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus que "Michel" se gare, début novembre, sur le Prado, un des plus célèbres boulevards de Marseille, à quelques encablures de son restaurant.