Comment Thomas Jarrey, photographe et réalisateur niçois, est devenu addict au froid?

Depuis deux ans, cet amour –pas toujours compris– pour le froid, Thomas Jarrey le partage avec deux autres Niçois, Vincent Lavrov et Flavien Hillat.

"On s’est rencontrés autour d’un documentaire sur le base-jump. Le hasard a fait que ces deux-là adoraient aussi camper dans la neige et que, comme moi, ils faisaient de la vidéo. C’était génial."

Ce "match" amical les conduits, quatre mois plus tard, au cœur du Sarek, un désert de glace au nord de la Suède. "On a claqué toutes nos économies et quitté nos emplois pour partir en mars 2019."

En quatre mois seulement, le trio met en place ce projet audacieux: traverser cette grande étendue glacée, en dix-huit jours, sans assistance, sans guide et en totale autonomie.

Cette aventure à moins trente degrés, étalée sur 200 kilomètres, a donné naissance à leur film Isöken (prix du public au festival What A Trip à Montpellier, en septembre dernier, "face à des productions à plus de 100 000 euros", précise-t-il avec fierté.

Sur les images, filmées avec un drone, on les voit, en file indienne, trimballer leurs pulkas, des traîneaux d’environ 70 kilos, dans l’immensité gelée. Avoir mal. Galérer. S’exalter.

"Là-bas, la vie était très compliquée et à la fois très simple. Cette expédition, c’est clairement la plus belle expérience de ma vie." Ce voyage, les paysages à couper le souffle, les aurores boréales, il les dédie à Alana. Une partie de lui restera dans ce désert.

Nouvelle expédition

Avec ses compagnons de route, il a repris les entraînements physiques, le conditionnement au froid. Ils ont prévu de repartir, plus longtemps cette fois. Quatre à six semaines en mars prochain. Plus haut que le Sarek.

"On va aller à côté du pôle Nord dans un endroit qui s’appelle Svalbard. Un archipel glacé de Norvège dans l’océan Arctique. Il y a 2.800 habitants pour 4.000 ours polaires.

On voudrait faire une boucle de 400 kilomètres. Le double de la première expédition! Ce projet, financé par nos économies personnelles et quelques sponsors, est presque bouclé. On avait besoin de 33.000 euros et il nous en manque plus que 5.000."

Avec cette nouvelle expédition, le trio veut placer la barre un cran au-dessus. Le documentaire qui découlera de ce trip abordera trois aspects. Un côté jeunesse aventure, un côté freeride sur les plus hauts sommets arctiques et, enfin, la problématique du changement climatique.

La glaciologue Heidi Sevestre, qui devrait prendre part à leur projet, s’attardera sur ce dernier point. Objectif: sensibiliser au maximum.

Puis, l’ascension "vers les plus belles émotions que la vie a à offrir" continuera.

"Quand Alana est décédée, je me suis fait la promesse d’avoir une vie extraordinaire. Depuis trois ans, je n’ai jamais fait autant de choses de toute ma vie. Et ce qui est formidable, c’est que ce n’est qu’un début."