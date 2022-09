"Vous n’aurez jamais mon pardon", le témoignage douloureux de Stéphane dont l'épouse est décédée dans l'attentat du 14 juillet

"L’indescriptible manque de l’autre, physique, viscéral, les insomnies, le film de la soirée qui tourne en boucle, la culpabilité: pourquoi elle et pas moi?, Les idées morbides. (...) Finalement, six ans après, on a peu avancés"...

Au procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, Stéphane Erbs s’accroche au pupitre de la cour d’assises spéciale de Paris. Cherche son souffle. Puis sourit: "Heureusement, les enfants sont formidables".

Oui, il arrive à sourire. Mais pas avec tout le monde, dit-il, "parfois on, a honte. Alors, on ne sourit qu’en petit comité". Il connaît ce sentiment de devoir être, encore et encore, une victime. Ce statut qu’il a découvert, dans un immense fracas, il y a six ans.

"Au mauvais endroit, au mauvais moment"

Le 14 juillet 2016, Stéphane a perdu Rachel, la femme qui partageait sa vie depuis 1991. Qui lui a donné "les deux nains", comme il les appelle: Noémie et Célian, aujourd’hui âgés de 18 et 13 ans. Le soir de la fête nationale, ils étaient tous les quatre sur la promenade des Anglais.

"C’est l'exemple type de l’expression: être au mauvais endroit, au mauvais moment", lance Stéphane. Ils ne devaient passer qu’une nuit à Nice et prendre le ferry pour la Corse, le lendemain matin. Un séjour au paradis, programmé à la dernière minute.

À la place, ce fut un aller simple pour l’enfer. Sur grand écran, des photos de Rachel ponctuent son propos. Radieuse. Elle avait 39 ans, lorsque sa route a croisé celle du monstre de fer.

"Je vois les corps partout"

Stéphane Erbs déroule, gorge serrée, les faits avec une grande précision. Jeter les bagages à l’hôtel, se garer près de Lenval, le resto, une glace assis sur la rambarde, sous une belle nuit qui commençait à tomber, le feu d’artifice, la nuit noire. Puis, le camion...

"En un milliardième de seconde, il est sur nous", raconte Stéphane. Rachel avait glissé la main dans la poche de son mari. En un souffle, "je l’ai sentie glisser". Lui est percuté par le 19 tonnes, vole, retombe. À terre, perclus de douleur, il entend les "plop, plop, plop" et "Rachel qui hurlait". "Je vois les corps partout, les victimes happées sous le camion qui avaient la particularité morbide d’être désarticulées, et celles qui volaient et retombaient", détaille-t-il. Tendre: "Il y avait une femme, morte, à côté de moi, la dame à la montre noire. J’ai appris plus tard qu’elle s’appelait Fatima Chahirri". Enfin, il y eut les coups de feu et le silence, sans prévenir. "Seulement le bruit des vagues et du vent. Je me suis dit c’est la fin de tout".

La reconstruction impossible

La fin de tout et le début du reste: l’hôpital, les soignants formidables, l’espoir malgré le drap blanc posé sur son épouse sur la Prom'. Jusqu’à l’annonce officielle, le corps derrière une vitre grillagée de l’Institut médico légal et le cercueil qu’on doit choisir, "modèle Richelieu, capiton, couleur champagne". Il n’aurait jamais pensé faire ça: "J’ai dû ouvrir les valises des vacances et trouver la robe qui allait accompagner ma femme pour l’éternité".

Stéphane Erbs poursuit avec leur retour chez eux, à Cessieu dans l'Isère. "Les gens me disaient, la vie est belle, tu vas remonter. Mais je suis désolée, non, la vie n’est pas belle! Qu’est-ce qu’ils ont fait mes gamins pour mériter ça?". Bien sûr, il y a eu la solidarité, la famille, les amis. Mais il y a surtout la reconstruction impossible. Il a décidé de faire avec. Et si c’était ça la résilience? La sienne, espère-t-il.

"La seule chose que je peux leur rendre, c’est ma haine"

Stéphane parle depuis 40 minutes. Il ne sourit plus. C’est un homme en colère. Dégoûté "des institutions, du monde politique". De ces élus qui "pour un peu de popularité se font prendre en photo avec des victimes les yeux larmoyants". Son visage se crispe: "Et la palme du mépris et de la condescendance revient à votre chef suprême, aquitator [Éric Dupond-Moretti, NDLR]".

À bout de forces, mâchoire serrée, il bombarde: "Le livre, Vous n’aurez pas ma haine, [écrit par une victime des attentats de Paris du 13 novembre, NDLR] je n’arrive pas à le lire. Je ne m’y retrouve pas". Sans un regard pour les accusés, il assène: "Vous n’aurez jamais mon pardon. La seule chose que je peux leur rendre, c’est ma haine". Il s’effondre. La défense se crispe. "Ces appels à la haine sont dangereux pour tout le monde", tranche l’avocate de Ramzi Arefa, l’un des accusés.

Le président Laurent Raviot reprend la main, bienveillant: "On peut ressentir de la haine, mais elle n’a pas sa place dans l’enceinte judiciaire". Stéphane Erbs hoche la tête. Il le sait...