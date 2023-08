Une tonne de cannabis saisie au péage de La Turbie: le chauffeur condamné à 4 ans de prison

Le 17 juillet, les douaniers de la brigade de surveillance et d’intervention de Menton contrôlent au péage de La Turbie un poids lourd d’une société de transport espagnole, qui roulait en direction de l’Italie. Au milieu des cartons de masques chirurgicaux, deux palettes contenant des sacs en jute attirent leur attention. À l’intérieur, du pollen de cannabis conditionné en savonnettes, pour un poids total d’une tonne, soit une valeur marchande de 10 millions d’euros.

Le chauffeur portugais, poursuivi pour "transport et acquisition de produits stupéfiants" a comparu lundi devant le tribunal judiciaire de Nice.

"C’est de la folie"

"Quand ils ont découvert ça, j’étais très surpris. C’est la folie, se défend, dans le box des prévenus, Carlos Da Conceicao, assisté d’une interprète en Portugais. Je suis choqué, je pense à ma famille, mon fils de 16 ans."

"Et nous, nous pensons d’abord aux gamins de 12-13 ans qui vont se mettre cette substance dans les poumons à la sortie de l’école. Chacun ses priorités", le coupe le président Christian Leguay.

L’homme était parti le samedi de Vícar, en Andalousie, après avoir récupéré le camion frigorifique, déjà chargé, sur un parking public, comme convenu avec son employeur.

"Avant que je rentre dans le camion, j’ai vu un homme qui m’attendait en face. Il m’a demandé si c’était bien moi Carlos. Il m’a informé que 24 palettes sur 26 avaient été chargées et que je devais récupérer les deux palettes manquantes à Barcelone. Je ne le connaissais pas, le patron ne m’avait pas parlé de lui", détaille le prévenu.

Entendu par téléphone, le patron avait indiqué ne pas avoir été au courant d’un arrêt en Catalogne pour un complément de chargement.

À Barcelone, au lieu indiqué du rendez-vous, des hommes s’occupent du complément de chargement pendant qu’il va boire un café. Un téléphone lui est remis avec obligation de communiquer via la messagerie cryptée Signal. Il repart.

"Un piège tissé de longue date"

"Les deux palettes qui contenaient la drogue se trouvaient au milieu du camion. Or, quand on ajoute un chargement, on le place en général à la fin", insiste la procureure Karina Garcia qui requiert quatre ans de prison et une amende douanière de 10 millions d’euros.

Peine confirmée par le tribunal, qui n’a pas été sensible aux arguments de la défense demandant la relaxe.

Pour Mes Laurie Bolleri et Perrine Della Sudda, Carlos Da Conceicao "est tombé dans un piège tissé de longue date alors qu’il avait toute confiance en son patron, avec qui il travaillait depuis cinq mois".