Une résidente russe de La Colle-sur-Loup condamnée pour le recel d'un sac Dior volé à Monaco

Le 12 février 2022, la victime vient déposer plainte pour le vol d’un sac à main Dior d’une valeur de 2.900 euros, parce qu’elle l’avait laissé un instant sur la table d’un bar de la galerie commerciale du Métropole.

À la Sûreté publique, cette dame mentionne la spécificité de cet accessoire: une tache sur une poche intérieure. Les inspecteurs entament aussitôt des recherches en privilégiant la vidéosurveillance.

La personne qui a volé n'a jamais été identifiée

Les images fournissent des informations sans conséquence. "La personne qui a dérobé l’objet, commente le président Florestan Bellinzona, portait de grosses lunettes noires épaisses et un masque. Impossible de l’identifier. Elle filait à la gare en taxi et on ne la reverra plus jamais." L’enquête piétine…

Mais un mois plus tard, la plaignante a fourni un renseignement précieux aux policiers. Un sac identique proposé à 1.100 euros sur un groupe WhatsApp russophone spécialisé dans le luxe.

"Contactée, poursuit le magistrat, l’intermédiaire donne le nom de la personne à l’origine de l’annonce publiée en ligne afin de se séparer de son accessoire vestimentaire. Accessoire présenté à la victime: il correspond en tout point au sien. Un rapprochement avec la maison Dior apporte l’assurance que le sac à main a été fabriqué à peu d’exemplaires, dont trois ont été acquis en Principauté."

Avec le concours des services de police, le précieux bien est récupéré par sa propriétaire légitime. L’auteure de la publication est placée en garde à vue.

"Connaissait-elle l'origine frauduleuse ? Non!"

À l’audience apparaît une femme de ménage russe. Elle réfute avec insistance toute appropriation frauduleuse. "Cette dame ne cesse de nier l’évidence sur la provenance du sac, s’agace le premier substitut, Julien Pronier. Jusqu’à contester couleur et photo pour esquiver tout lien avec le sac volé. La mauvaise foi caractérise l’origine frauduleuse. Vendeuse de vêtements à l’époque, elle avait la possibilité de récupérer et vendre l’objet."

Il est requis quinze jours avec sursis pour recel.

La défense s’élève contre la dialectique du parquetier. "On part d’un postulat, coche Me Franck Chouman, du Barreau de Nice. On est sur des faits de revente, alors qu’il n’y a aucune corrélation entre ce sac et ma cliente. S’il était écrit sur l’annonce, sac acheté à Monaco, c’était pour attirer, car elle l’a acheté sur le marché de Biot. C’est tout ce que l’on a sur une possible culpabilité de la prévenue."

Finalement, pour l’avocat, "cette femme de ménage n’a jamais eu à faire avec la justice. Connaissait-elle l’origine frauduleuse? Non! Même si l’on tente d’aller sur des éléments périphériques pour prouver l’infraction de recel. Elle a paniqué… Relaxez-la!"

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public.