Une policière condamnée pour avoir posté des photos de son ex nue

Maria, 25 ans, et Eva (1) se sont rencontrées grâce (ou à cause) d’un site internet. Eva recherchait une "relation légère", selon ses termes, et ne l’a pas caché. Maria, elle, est tombée folle amoureuse et sa jalousie lui a fait perdre la raison. La relation démarrait mal. Elle s’est tout autant mal terminée. Maria, dépressive, a attenté à ses jours. Depuis son lit d’hôpital, elle a envoyé à la famille d’Eva et à son employeur des photos d’Eva dénudée.

Atteinte à l’intimité

Le parquet a alors décidé de l’interpellation de la jeune femme dont la profession est… gardien de la paix à Nice! Elle était en arrêt maladie au moment de son arrestation par les gendarmes. Son arme de service lui a été retirée. Depuis les faits, elle n’a pas repris son activité et songe, sagement, à une autre orientation professionnelle.

La policière était jugée lundi soir par le tribunal correctionnel pour "atteinte à l’intimité de la vie privée par la diffusion d’images à caractère sexuel, harcèlement téléphonique et violence". L’élégante jeune femme ne reconnaît que le premier délit et tente de rassurer le président Alain Chemama: "J’ai pu bénéficier depuis novembre 2021 d’un suivi psychologique et d’un suivi psychiatrique." C’était d’ailleurs une condition sine qua non pour bénéficier d’une liberté sous contrôle judiciaire. "Avez-vous définitivement tourné la page de cette histoire?" "J’ai entamé une nouvelle relation et demandé une mutation."

Relaxe partielle

Selon Me Letizia Cogoni, qui représente la victime, absente, "la rupture a révélé la bête qui sommeillait (...) L’amour non partagé est devenu harcelant, insultant, violent." La partie civile réclame l’euro symbolique de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais de justice. La procureure Meggie Choutia requiert un an de prison assorti d’un sursis probatoire de deux ans: "Une fois les images diffusées, c’est irréparable et, compte tenu de sa qualité de policière, la prévenue ne peut l’ignorer." Maria et Eva étant "en concubinage", La magistrate souhaite que la circonstance aggravante soit retenue.

Me Jordan Hadad, avocat de Maria, s’en offusque: "Elles n’ont jamais eu de vie commune au sens du code civil." L’avocat préfère évoquer "une relation tumultueuse", plutôt qu’un "harcèlement". Me Hadad plaide "la relaxe au bénéfice du doute" pour le harcèlement téléphonique (insuffisamment étayé dans la procédure) et pour les violences. "Les prétendus deux jours d’interruption de travail n’ont pas été constatés par un médecin légiste.", souligne la défense. Quant à l’envoi d’images, "bien évidemment, c’est un acte impardonnable. « J’interprète cette infraction grave comme un appel au secours alors qu’elle était en convalescence après une tentative de suicide." Maria s’en veut: "Je n’ai pas réfléchi, j’étais dans un effet tunnel. Je présente mes excuses à Eva."

Relaxée pour le harcèlement, elle est finalement condamnée pour les autres délits à la peine requise par le ministère public. La condamnation ne figurera pas sur son casier judiciaire. Une autre procédure, administrative celle-là, l’attend désormais pour statuer sur son avenir dans la police nationale.

1. les prénoms ont été modifiés