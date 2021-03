Une nièce surendettée dépouille sa vieille tante de plusieurs centaines de milliers d'euros

Le procureur Jean-Philippe Navarre résume cette affaire en une formule: "Le choc de deux détresses". Une tante qui n’a plus toute sa tête et une nièce dépassée par ses dettes.... le décor est planté.



Marie, Niçoise de 50 ans, est invitée par le tribunal à s’expliquer. Elle est soupçonnée d’avoir spolié sa tante, isolée et malade, de la coquette somme de 350.000 euros de 2006 à 2011. "Je n’aurais jamais dû accepter de l’argent.... Jamais je n’ai eu l’idée de prendre de l’argent sur son compte ou ailleurs, affirme la prévenue. Je l’ai toujours considérée comme ma mère."

Le président du tribunal correctionnel consulte le dossier: "En six années, on constate des retraits en espèces réguliers, entre 23.000 et 41.000 euros. Comment les expliquez-vous? Cela paraît démesuré par rapport à ses dépenses." "Je l’accompagnais à la banque mais c’est elle qui effectuait les retraits", se défend la prévenue. Le président s’étonne. "Et ces retraits alors qu’elle était hospitalisée ?" "Ca, je ne me l’explique pas", bafouille Marie. "Nous non plus", ajoute le magistrat.

Il y a également le transfert de 14.000 euros d’une assurance-vie, des achats avec la carte bleue de la victime, des ventes d’actions boursières, des commandes sur Internet.... Le magistrat s’étonne au passage de l’utilisation par Marie de la voiture de sa vieille tante, au point d’être assurée comme conducteur secondaire.

Me Paul Sollacaro coupe le magistrat pour regretter l’absence d’expertise graphologique sur certains documents douteux. Le ton monte entre le parquet et la défense. Les échanges aigres-doux se multiplient. Au point qu’il faut l’intervention du vice-bâtonnier pour apaiser la situation.

Marie reconnaît avoir été surendettée à cause des dettes contractées par son ex-mari. "Je me suis enlisée avec un organisme de crédit parce que je ne voulais pas demander à qui que ce soit." En garde à vue, elle a promis de rembourser... Un aveu de culpabilité? "J’étais tellement perturbée, j’ai dit n’importe quoi. [...] Si j’avais eu tout cet argent, je n’aurais pas eu toutes ces difficultés avec la Banque de France." De fait, les détournements sont supérieurs aux dettes de la prévenue.

Les questions du magistrat s’enchaînent: "Il y a des dépôts d’espèces sur votre compte concomitamment aux retraits sur les comptes de Monique G. Comment les expliquez-vous?"

Me Martine Wolff rappelle que Béatrice, la fille de la victime s’était aperçue de mouvements suspects sur ses comptes en banque lors de l’hospitalisation de sa mère.

Le procureur Navarre insiste sur "la vulnérabilité de la retraitée établie par les experts". "Pendant six années, de manière croissante, Marie a bénéficié de plus de 300.000 euros", constate le magistrat. En l’absence de casier judiciaire de la prévenue, le procureur requiert dix-huit mois de prison avec sursis.

"Les dossiers d’abus de faiblesse c’est l’enfer, observe Me Paul Sollacaro parce que les victimes soit ne sont plus là pour s’exprimer, soit ne sont plus en état et on aurait bien besoin de leurs dépositions."

La défense dénonce "une présomption de culpabilité" dans ce type de dossier marqué par "la précipitation". Le mot fait sourire la fille de la victime. Neuf ans qu’elle attend que la justice se prononce.



Marie est relaxée sur pour une partie des détournements mais est condamnée à un an de prison avec un sursis probatoire de trois ans pour abus de faiblesse.. Elle doit verser plus de 40.000 euros de préjudice moral et matériel. Elle n’excluait pas, mercredi soir, de faire appel.