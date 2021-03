Une improbable histoire de trafic d'hormones dans le milieu culturiste devant le tribunal

Ouverte en mars 2015 sur la base de renseignements anonymes, une enquête avait conduit à l'identification d’un agent d’entretien de l’Hôpital Nord à Marseille, auteur de vols d’ordonnances dans le bureau d’un endocrinologue.

Son commanditaire et organisateur du trafic, un culturiste fréquentant une salle de fitness marseillaise, a reconnu être le principal instigateur de ce réseau.

Pour obtenir dans les pharmacies la délivrance d’une hormone de croissance, un médicament d’exception vendu entre 188 et 720 euros la boîte selon le dosage, des "collecteurs", munis de leur carte vitale et d’ordonnances falsifiées se faisaient remettre ces fausses prescriptions d’Umatrope.

Afin de renforcer leur densité minérale osseuse et leur masse musculaire, ce médicament est détourné par les culturistes de sa prescription habituelle. Une consommation prolongée et excessive peut entraîner des complications graves comme une tumeur thyroïdienne, du diabète voire des déformations morphologiques.

En dépit d’écoutes téléphoniques laissant entrevoir un trafic, les prévenus ont assuré ne pas se livrer à la revente, les utilisant pour leur propre usage. Mais pour l’accusation le nombre de boîtes collectées, plusieurs centaines, n’est pas compatible avec une consommation personnelle.

Un second réseau avait été mis au jour à partir d'ordonnances volées dans le bureau d’un oncologue d'un hôpital privé marseillais. La prescription de l'hormone de croissance par un spécialiste du cancer avait mis la puce à l’oreille d’un pharmacien sollicité par un haltérophile.

"Cette affaire est grave"

La peine la plus lourde de quatre ans de prison a été requise contre l’organisateur du principal réseau, ainsi qu’une amende de 15.000 euros. Celui-ci ne s’étant pas présenté devant le tribunal, un mandat d’arrêt a été réclamé.

Une condamnation à deux ans de prison a été requise contre le chef du second réseau. "Oui, cette affaire est grave", a estimé la procureure Marion Chabot, car le préjudice est énorme d’un point de vue économique mais aussi en termes de santé publique.

Chiffrant le préjudice de la CPAM à près de 370.000 euros, Me Philippe Jegou a rappelé que "selon Interpol, les trafics de médicaments seraient dix à vingt fois plus lucratifs que les stupéfiants avec des sanctions pénales plus faibles".

Le tribunal rendra son jugement le 6 avril.