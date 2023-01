Une enquête ouverte après la sauvage agression d’un détenu à la prison de Nice

Mohamed ne voulait pas changer de cellule à la maison d’arrêt de Nice. C’est le motif invoqué par Souleyman et Maleaume, 20 ans, ses deux codétenus de 20 ans, pour justifier un déchaînement de violences, lundi, à partir de 4 heures du matin. Non contents de le frapper avec un morceau de bois et une poêle, y compris quand il était à terre, les agresseurs l’ont filmé, tout sourire. La famille de la victime a récupéré des vidéos Snapchat où leur proche apparaît inerte, ensanglanté. Il a été découvert dans les douches par un surveillant vers 7 heures du matin.

Le parquet avait choisi de renvoyer les deux détenus ce vendredi pour être jugés en comparution immédiate. Les prévenus, poursuivis pour violences aggravées, souhaitaient répondre de leurs actes rapidement.

Me Jean-Philippe Pazzano, avocat de la victime, a contesté le choix du procureur de la République de la comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel, l’avocat a estimé que son client "avait été victime d’une agression d’une rare sauvagerie, d’une rare inhumanité". "Les lois de la République doivent s’appliquer sur tous les lieux, y compris les lieux clos comme les hôpitaux psychiatriques et les maisons d’arrêt, a tonné l’avocat. L’administration pénitentiaire est responsable de la sécurité des personnes que la justice lui a confiées."

"Tentative de meurtre"

Porte-parole de la famille de la victime, il a demandé un complément d’enquête, estimant qu’il s’agissait d’une "tentative de meurtre". Le tribunal, présidé par Edouard Levrault, a suivi son avis sur la nécessité de mener des investigations plus poussées et demandé l’ouverture d’une information judiciaire. Il revient désormais à un juge d’instruction d’enquêter.

Le procureur Christophe Tricoche a estimé pour sa part qu’une instruction n’était pas nécessaire: "La volonté de tuer ne peut pas, à mon avis, être démontrée. Il n’y a aucun doute, c’est une affaire grave et les prévenus, en récidive, encourent d’ores et déjà quatorze ans de prison pour ces violences aggravées."

Me Valérie Février, en défense, a plaidé que Maleaume, son client, n’avait pas eu l’intention de tuer. "La colère est mauvaise conseillère", a-t-elle rappelé à son confrère Me Pazzano. "Certes, les images sont impressionnantes mais aucun coup grave n’a été porté." "La victime, après 24 heures d’hospitalisation est retournée en cellule", a observé Me Pierre Chami. L’interruption temporaire de travail pour Mohamed est supérieure à huit jours. Incarcéré pour un vol dans un restaurant de l’avenue Jean-Jaures à Nice, il devait sortir dans deux mois. Son avocat va déposer une demande de mise en liberté.