Un proche de Jeanne Augier a-t-il profité de la vulnérabilité de la propriétaire du Negresco? L'affaire relancée

Les magistrats d’Aix-En-Provence viennent de rendre leur avis. La chambre de l’instruction estime que M. Couette doit comparaître pour avoir "frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Jeanne Mesnage, veuve Augier, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, particulièrement vulnérable en raison de son âge et d’une maladie".

La propriétaire du Negresco aurait été "conduite à des actes préjudiciables pour elle". Pierre Couette est mis en cause pour avoir signé "des contrats de travail comportant des avantages financiers en nature démesurés". Il était nourri, logé, blanchi en plus de son salaire qui était celui d’un directeur d’hôtel. "Une rémunération injustifiée au retard du travail réalisé", selon les magistrats aixois. La chambre de l’instruction lui reproche également d’avoir obtenu la cession à titre gratuit cent actions d’une des sociétés du groupe Negresco et d’avoir été nommé membre à vie du Fonds de dotation. Deux parties civiles réclameront sans doute des dommages et intérêts à Pierre Couette: La SA Hôtel Negresco et le fonds de dotation Mesnage-Augier-Negreso, légataire de feue Mme Augier, représentée par une administratrice parisienne Me Béatrice Dnogué-Gaffie.

Les débats en correctionnelle risquent d’être animés tant il est toujours délicat de connaître l’état de vulnérabilité d’une personne à l’instant "T". Pierre Couette avait été licencié pour faute lourde par Me Nathalie Thomas le 15 avril 2014.

Selon l’enquête préliminaire, Jeanne Augier était intellectuellement diminuée depuis 2011. Sans héritier, à 94,52% propriétaire de la société anonyme exploitant le Negresco, a-t-elle voulu faire plaisir à Pierre Couette ou celui-ci a-t-il profité de l’état de faiblesse de la riche propriétaire? C’est la question centrale à laquelle devront répondre les trois magistrats du tribunal correctionnel de Nice quand une date aura été décidée pour la tenue de ce procès.