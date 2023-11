Un père et son fils détroussaient les prostituées dans le Var et les Alpes-Maritimes

"Un choix idiot, reconnaît, penaud, le ressortissant serbe devant le tribunal correctionnel de Draguignan. Je n’étais pas un bon exemple…" - "Ce n’est pas un père exemplaire", abonde son fils Sébastien, 22 ans au moment des faits.



Pour en gagner sans trop se fatiguer, le duo décide, le 25 juillet 2021, de s’attaquer à une prostituée. Après un rapide tour sur un site web dédié, ils choisissent Carla (le prénom a été modifié). La Colombienne parle mal le français et ne devrait pas porter plainte. Pensent-ils.

Fausse plaque de police

Le coup est préparé. Des téléphones prépayés, donc difficilement traçables, sont achetés. Au moment où Carla ouvre la porte de son appartement à Sainte-Maxime, elle se retrouve face à une (fausse) plaque de police. "Il pensait que j’allais avoir peur, mais pas du tout, raconte-t-elle dans un français hésitant. J’ai su tout de suite qu’il n’était pas policier mais que c’était un voleur."



Le temps pour Zoran de maîtriser Carla d’une gifle, Sébastien s’engouffre dans l’habitation et fouille les lieux. 2.000 euros seront dérobés. Le duo prend aussitôt la fuite, Carla sur leurs talons. "Ils n’étaient pas inquiets, ils marchaient tranquillement même si je criais au viol. C’est quand j’ai arrêté une moto qu’ils sont partis en courant", se souvient la prostituée. Qui les voit partir à bord d’une Audi Q5.

"Je n’ai pas pensé aux caméras"

Une scène captée par les caméras de surveillance, qui ont filmé l’arrivée des deux hommes ainsi que leur départ un quart d’heure plus tard. "Je n’avais pas pensé aux caméras", souffle Zoran. Comme son fils, il n’avait pas non plus pensé à éteindre son téléphone portable personnel. Le bornage permettra aux enquêteurs de les identifier. Et de leur attribuer des faits identiques commis cinq jours plus tard à Nice sur une prostituée d’origine chinoise, pour un butin de 1.000 euros.



Père et fils assurent ne pas avoir récidivé jusqu’en avril 2022 à Bordeaux. Pris sur le fait, Zoran sera condamné à deux ans d’emprisonnement ferme, Sébastien à un an aménageable.



"Si vous aviez tant besoin d’argent, pourquoi ne pas avoir choisi de vous prostituer, questionne, volontairement provocante, la procureure Laurence Barriquand. S’attaquer à des personnes en situation précaire, fragiles et mises au ban de la société est plus que désagréable. C’est révoltant."



"Évidemment que ce n’étaient pas des crève-la-faim, plaide Me Juliette Bouzereau en défense. Mais dans notre société où seul l’argent compte, on peut vite devenir un crève-la-honte. Un crève-la-vie qui va voler, un iPhone dans la poche, une Audi garée dans la rue."



Zoran est condamné à deux ans d’emprisonnement et Sébastien à un an.