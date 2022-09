Un père condamné pour avoir frappé ses fillettes à coups de ceinture à la sortie de l'école

"J’ai pété un boulon. Un câble. J’ai porté des coups. Je ne suis pas très bien. Licencié, j’ai perdu mon boulot. La gamine m’avait donné une explication mensongère. J’ai frappé… Après j’ai jeté la ceinture. Je ne me reconnais pas. Ce n’est pas moi… "

Des regrets et des pleurs pour cet homme de 38 ans. Honteux, il a fait part de sa douleur devant le tribunal correctionnel, où il a comparu menotté à l’audience de flagrance, après avoir frappé ces deux fillettes de 11 et 13 ans. Jusqu’où a pu aller l’obsession de l’interdiction et de l’éducation d’un père chômeur envers son enfant, le 14 septembre, à la sortie de l’école?

L’homme minimise d’abord les faits...

Il était venu chercher ses deux filles en voiture. Au moment de pénétrer dans le véhicule, à proximité de l’établissement, le paternel, en colère, faisait claquer le cuir sur le visage de la cadette après que cette dernière ait utilisée en milieu scolaire une cigarette électronique, déjà sanctionnée par deux heures de retenue et dénoncé à l’ascendant par l’école.

Comme le couple est séparé depuis 2013 et la garde alternée des enfants toujours appliquée, la mère était alertée par le collège Charles-III des bleus et traces remarqués sur la face de l’enfant. Elle déposait plainte.

Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle est apparu choqué par cette volonté d’infliger un châtiment corporel. "Votre fille a également déclaré que la ceinture se trouvait sur le tableau de bord. Une fois arrivé au domicile, à Cap-d’Ail, vous lui aviez encore porté des coups avec les mains et la ceinture sur tout le corps. Elle dit également que vous aviez frappé sa grande sœur au mois de juin dernier. La grande a d’ailleurs confirmé ces sévices. Au cours de la garde à vue, initialement, vous aviez minimisé les faits et vous n’aviez jamais fait état de la ceinture. La mémoire vous revenait par bribes… Pourquoi cacher la vérité?"

Un passé houleux comme excuse

"C’est un cocktail. Beaucoup de souvenirs ont refait surface, a confessé le détenu. Ce sont des traumatismes de mon enfance. Mon départ de Tunisie à quatre ans. Une promiscuité de tous les instants dans un trop petit studio avec un oncle violent. Tout était bon: ceinture, tuyaux d’arrosage, antenne TV… Puis, au dernier Grand Prix 2022, plus d’emploi. À cause d’une maladie cutanée, je ne peux plus toucher de produits ni mettre des gants. Quelque problème de boisson… Je demande pardon à mes filles. Je ne suis pas un violent…"

Des propos loin d’impressionner la partie civile, représentée par Me Christophe Sosso. "Merci à la réactivité des autorités et de la justice. Sans cela, le comportement oppressif aurait perduré. Cet homme, sans emploi, boit de l’alcool régulièrement. Faites que ses enfants ne vivent plus dans l’angoisse. Un père doit les protéger. Dans la famille, on reste sans réaction car on craint des représailles. Prenez la décision d’obligation de soins. Il n’est pas question de mettre de l’huile sur le feu. Désignez un expert judiciaire pour être informé de l’état de la gamine, ses angoisses, ressentis, aspects psychologiques. L’euro symbolique pour la plus grande. Évitez à ces gamines d’être de véritables victimes à vie."

"Il se met en scène"

Certes, pour cette infraction, le parquet aurait pu envisager une autre qualification pénale. "Mais le prévenu devait être rapidement jugé, a reconnu le premier substitut Valérie Sagné. Il encourt une peine de six mois à cinq ans ferme pour avoir répété le même scénario. Quand va-t-il prendre conscience de ses propres débordements. C’est un égocentrique, car il se met en scène comme un père en colère. Pour la gravité des faits, je requiers dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf avec sursis, la liberté d’épreuve pendant deux ans, l’obligation de soins, de travailler et de réparer le préjudice." La parquetière a rappelé in fine le sursis de dix mois au-dessus de la tête du détenu pour sa précédente condamnation.

Le tribunal reprendra les réquisitions du ministère public, mais avec un sursis total, liberté d’épreuve pendant trois ans, obligation de soins, de travailler et de ne pas voir ses filles pendant un mois. Il fera droit aux demandes de la partie civile. Sans toutefois épargner au détenu de retourner en prison pour une période de cinq mois avec la révocation partielle du sursis pour sa condamnation de 2019 par la Cour d’appel pour usage de stupéfiants.

*Assesseurs: Florestan Bellinzona et Virginie Hoflack.