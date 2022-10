Un oligarque russe autorisé par la justice à réutiliser son yacht amarré à Antibes

La cour a également ordonné aux douanes de l’indemniser à hauteur de 10.000 euros. Un tribunal de Rouen décidera ultérieurement du sort du second navire, amarré à Cannes.

Ses avoirs étant toujours gelés en vertu des sanctions, Kouzmitchev n’a toujours pas le droit de sortir "La Petite Ourse" des eaux territoriales françaises, mais il est désormais autorisé à accéder au yacht et à l’utiliser dans les eaux françaises, a déclaré son avocat.

Alexeï Kouzmitchev –propriétaire d’une villa à Saint-Tropez– avait engagé des poursuites afin de récupérer l’accès à ses deux yachts saisis en France –"La Petite Ourse" et "La Grande Ourse".

Pas inconnu des Niçois

Kouzmitchev n’est pas inconnu des Niçois.

En 2020, alors que la France faisait face à un pic de Covid, que le matériel manquait, que les personnels de santé n’avaient pas assez de masques FFP2 et chirurgicaux, ni même de blouses, Nice avait reçu la livraison de 25 tonnes de matériel médical par cargo. Sur le tarmac, le maire de Nice Christian Estrosi. Il avait indiqué plus tard que le transport avait été offert par un couple d’oligarques russes, Alexeï Kouzmitchev et sa femme, Svetlana.

Pourquoi? Selon le maire de Nice, leurs enfants étaient suivis par le même pédiatre à Paris. Et les Russes cherchaient à remercier la Ville, les services de santé niçois ayant soigné leur fille. À l’époque, Christian Estrosi avait déclaré vouloir les faire "citoyens d’honneur".