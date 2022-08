Un Monégasque de 28 ans récidive en téléchargeant des images pédopornographies... "pour se faire prendre"

Pourquoi pareil comportement habile et artificieux chemine-t-il toujours dans l’esprit d’un Monégasque addict à la pédopornographie ? La question a quasi tourné en boucle dans les raisonnements des juges, avec la comparution de ce personnage étrange devant le tribunal correctionnel.

Pourtant, le prévenu avait déjà été condamné en novembre 2020 pour des faits identiques. La peine avait pris en compte à l’époque ses problèmes personnels et la sanction était assortie de l’attirail de soins nécessaires pour éviter toute récidive. Promesses vaines ! Les dysfonctionnements sexuels ont réapparu aussitôt l’année suivante. Avec les mêmes fantasmes et des pratiques déviantes : assouvir par des images de mineurs présentant un caractère pornographique l’obsession d’un désir pervers.

"Je savais au fond que ces pratiques n’étaient pas bonnes"

Autant de fichiers que cet homme de 28 ans a téléchargé sur les plateformes « peer to peer » pour… se faire prendre ! L’affirmation a étonné les magistrats. Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle a voulu comprendre. Persuadé qu’il n’y a dans cette démarche aucun fruit du hasard, il a semblé difficile à convaincre. Se jeter dans la gueule du loup à quelles fins ? Dans le box, le prévenu a argué de son intention de se faire repérer, prendre. « Je savais au fond de moi que ces pratiques n’étaient pas bonnes. J’aurais pu utiliser un logiciel qui permettait de cacher l’adresse IP. Je ne l’ai pas fait. Je voulais être pris. »

Le magistrat, toujours aussi sceptique, a noté : « Rendez-vous compte de ce que vous avez fait ! Il y a de très jeunes enfants derrière ces images, ces sites licencieux. Aviez-vous conscience qu’à travers cette pratique vous participiez à ce système criminel ? »

L’intéressé s’en tient à une parade : « C’était un mal indirect. Je participais moins car je faisais la différence entre le réel et le virtuel ».

"Mon enfance, la crise, le Covid m’ont poussé à récidiver…"

Le président s’enquiert également sur les consultations auprès des médecins spécialistes des maladies et de la vie mentales. Psychiatre et psychologue semblent n’avoir pas eu le bon diagnostic.

« Ils m’ont parlé d’un mal en général, a estimé le Monégasque. C’est tout. J’ai perdu mon travail. Les experts ? Dans leurs rapports ils évoquent le manque d’empathie, mon immaturité et conscient de mes actes. Leurs descriptions ne me ressemblent pas. En fait, mon enfance, la crise, le Covid m’ont poussé à récidiver… »

Pour quelles raisons ces souffrances se seraient-elles transformées en violences ? Pour le prévenu c’était un mécanisme de défense. Le magistrat a voulu à tout prix comprendre : « Vouliez-vous réfréner ce traumatisme de l’enfance ou vous étiez témoins de violences ? Quel plaisir vous était procuré de regarder ces enfants dans ces atrocités ? »

Difficile de comprendre. De réagir. Presque amorphe, apathique, le jeune homme a avoué éprouver du plaisir. Se masturber. Il suffisait de taper des mots-clefs et d’importer les fichiers sur son téléphone portable depuis le domicile de sa mère, qu’il conservait pour les uns, effacer pour d’autres.

L’affaire est des plus désagréables, horrifiante pour le parquet, où les mangas transférés montraient des sexes plus gros que la tête des nourrissons. Le substitut Emmanuelle Carniello a voulu aussi comprendre cette mise en cause de la justice sociale. Il ne suffit pas de lui reprocher une mauvaise écoute.

« Pour demander un coup d’arrêt de votre addiction, vous avez commis une seconde effraction. Mais avez-vous pensé à ces enfants violentés, agressés ? Certes, vous n’êtes pas responsable des coercitions pendant votre enfance. Toutefois, vous êtes coupable d’avoir connu ces souffrances et de les développer sur des victimes que vous regardiez. Vous amplifiez ce trafic sexuel. C’est un élément inquiétant où vous encourez entre cinq et dix ans de prison. Pour la Société, ne lâchez pas cet individu dans la nature : cinq ans ferme, dont vingt-quatre mois assortis de la liberté d’épreuve, appliquez la peine de dix-huit mois avec sursis, obligation de soins et confisquez le matériel informatique. »

Le tribunal a condamné le coupable à une peine d’emprisonnement totale de trente-six mois et obligation de se soigner. Si la peine n’est pas respectée, il encourt trois mois ferme supplémentaires. Le matériel informatique est confisqué.

Des réquisitions aussi fortes n’affectent nullement la plaidoirie de Me Maeva Zampori. « Dans un tel contexte de mise à pied, d’échecs, de mal-être, a décliné l’avocate à voix haute, il faut aider. Alors analysez cette sombre période pour laquelle une peine d’emprisonnement doit être efficace, utile, adaptée à la personnalité de mon client. Au lieu du couperet, limitez la première sanction qui court aujourd’hui. Elle était inadaptée et n’a pas permis au prévenu de faire face à son passé. Outre l’obligation de soins pour l’aider et son incarcération depuis sept mois à la maison d’arrêt, ajoutez six mois afin de couvrir la période de détention préventive. »