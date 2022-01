"Un moment crucial de la procédure": le juge réunit les familles des victimes de l'attentat de Notre-Dame

C’est une épreuve. Une de plus. Mais, c’est aussi une étape essentielle. Et elle est très attendue. Mercredi, les familles et les proches des victimes de l’attentat de Notre-Dame vont pouvoir échanger (en visio ou en présentiel à Nice) avec Jean-Marc Herbaut, vice-président chargé de l’instruction au pôle antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris.

Le 29 octobre 2020, Nadine Devillers, une fidèle âgée de 60 ans, Simone Barreto Silva, une mère de famille de 44 ans et Vincent Loquès, le sacristain de la basilique qui allait fêter ses 55 ans ont été sauvagement assassinés en plein cœur de l’édifice religieux.

"C’est un moment crucial de la procédure"

Brahim A, neutralisé et grièvement blessé par les tirs de la police municipale, quelques minutes seulement après l’attaque terroriste, est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne.

Ce ressortissant tunisien âgé de 22 ans est mis en examen pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", et "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes".

Mercredi, les proches des victimes vont avoir connaissance de l’état du dossier et de son avancée. "C’est un moment crucial de la procédure. Un point d’étape très important pour les parties civiles. C’est important pour elles d’entendre les magistrats instructeurs leur indiquer de façon précise l’état des investigations", indique Me Philippe Soussi, conseil de Joffrey, le mari de Nadine Devillers. L’avocat niçois ajoute: "Il a beaucoup de recul, il sait faire la part des choses entre le dossier et sa reconstruction personnelle. Mais c’est capital pour lui."

"Je dois préparer mes clients sereinement à ce qu’ils vont entendre"

Me Samia Maktouf, avocate de la famille du sacristain, fera aussi le déplacement à Nice. "Je dois préparer mes clients sereinement à ce qu’ils vont entendre. C’est toujours un moment difficile, même s’ils sont en demande de savoir", dit-elle.

D’autres parties civiles ne se sentent pas encore capables d’affronter la vérité et la réalité des faits, d’être confrontés aux détails de l’enquête. C’est le cas d’une partie de la famille de Simone Barreto Silva, qui ne se rendra pas à l’entretien avec le juge.