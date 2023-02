Un mois ferme pour le vol d’un vélo électrique à Monaco

En Principauté, voler un vélo envoie illico son auteur pendant un mois à la maison d’arrêt. C’est la condamnation annoncée par le tribunal correctionnel pour sanctionner un prévenu récidiviste, certes absent à la barre (comme la victime), pour la gravité du délit. Mais ce ressortissant ukrainien basé à Nice sait la sanction qui lui pend au nez s’il se présente à nouveau en Principauté. D’autant que les policiers monégasques sont connus pour leur aptitude à s’armer de patience. Alors s’ensuit à l’audience une qualification de deux comportements opposés dans cette affaire. Du côté de la plaignante, on imagine: incompréhension, résignation, détermination, colère… De l’autre, on a plutôt tendance à observer: imagination, dextérité, roublard… Et pour cause!

Un vélo électrique d’une valeur de 10.000 euros

Voler un vélo électrique aussi facilement sur l’avenue Henry-Dunant, il faut en connaître un rayon au niveau de la pratique de la fauche. On peut même considérer qu’il tient une sacrée expérience dans ce domaine en prenant connaissance du casier judiciaire du prévenu quadragénaire, avec des condamnations au tribunal de Grasse. Et une certaine réputation, loin d’être usurpée, auprès des services de sécurité français pour des faits similaires.

Mais que s’est-il passé exactement, à deux pas du Carré d’Or? Le voleur est carrément présenté comme un fléau. "Le 29 octobre 2023, rappelle le président Florestan Bellinzona (*) en feuilletant le dossier, en fin de matinée, la victime range son vélo électrique, d’une valeur de 10.000 euros, sur l’avenue qui borde le Palais de la Scala. À son retour sur les lieux, vers 11h50, elle constate la disparition de son deux-roues. Cette dame dépose plainte et les enquêteurs se penchent aussitôt sur les images de la vidéosurveillance urbaine. Ils arrivent à localiser et suivre à la trace le parcours de l’individu. Comme il arrive à pied et mû par l’intention de nuire, il repart avec le cycle… Mais le 20 janvier dernier, il est reconnu à la gare SNCF par les agents en faction, interpellé et placé en garde à vue…"

Au cours de son interrogatoire, cet homme célibataire avouera son méfait sans difficulté. Il indiquera aux inspecteurs son impossibilité à rendre la bicyclette, car il l’avait revendu le jour même pour une somme dérisoire: 120 euros.

L’intention de voler à nouveau?

Que faut-il comprendre quand ce carreleur non déclaré, réside et travaille dans le pays voisin en n’ayant aucun titre de régularisation pour officialiser sa présence sur le territoire français? Le parquet apparaît surtout déconcerté par la mentalité du bonhomme.

"Je pense que toute personne qui voit un vélo non attaché, en déduit le premier substitut Julien Pronier, ne doit pas être incitée à le voler."

Et de constater: "Je m’aperçois que le prévenu est loin d’avoir une haute appréciation de la propriété d’autrui. D’ailleurs, le jour de son interpellation à la gare, il avait dans ses poches une pince coupante et des gants de vélo. Cela confirme qu’il avait bien l’intention de renouveler son forfait sur le territoire monégasque. Avec un stratagème bien rodé: repérer le cycle le plus facile à soustraire. Vous condamnerez ce triste sire à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public.

* Assesseurs: Franck Vouaux et Aline Brousse.