Un mariage réunit 150 personnes dans l'Orne: le propriétaire de la salle jugé en avril

"La personne ayant mis à disposition la salle des fêtes" est convoquée devant le tribunal correctionnel d'Argentan le 21 avril 2021. Elle sera jugée également pour "ouverture irrégulière d'un établissement recevant du public dans une circonscription en état d'urgence sanitaire", a indiqué à l'AFP Anne-Sophie Mbih, substitut de la procureure d'Argentan.

Cette fête clandestine a eu lieu à Avernes-Saint-Gourgon dans la nuit de mardi à mercredi, selon la magistrate. Quelque 150 personnes étaient rassemblées dans cette salle à l'occasion d'un mariage, a indiqué à l'AFP la préfecture.

Vingt-sept personnes ont été verbalisées pour non respect du couvre-feu.

La préfète de l’Orne "appelle la population au civisme et informe que des contrôles renforcés seront mis en place sur l’ensemble du territoire", selon un communiqué.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la France est placée sous couvre-feu depuis mardi entre 20H00 et 6H00, après un deuxième confinement qui a duré du 29 octobre au 15 décembre.

A Tours, le procès en comparution immédiate des organisateurs d'une soirée dans une cave troglodytique à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) a été renvoyé au 15 janvier.

La soirée clandestine, organisée dans la nuit de samedi à dimanche, avait rassemblé entre 100 et 150 personnes sans protection sanitaire, selon le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.

L’organisateur de la soirée, un DJ de 23 ans, et sa complice, âgée de 24, "encourent en théorie un an d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, trois ans d'emprisonnement pour travail dissimulé et une amende de 750 euros pour l'organisation d'un événement dans un établissement recevant du public en période de crise sanitaire", selon le magistrat.