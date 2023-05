Il lui a escroqué 200.000€, un mandat d’arrêt lancé contre le faux avocat qui a ruiné une Mentonnaise

Hugo Marsero, 49 ans, un habitant de Roquebrune-Cap-Martin, poursuivi pour escroquerie et prise de nom d’un tiers, en l’occurrence un avocat connu de Marseille, était absent de son procès le 28 avril devant le tribunal correctionnel.

Il n’était toujours pas présent, ce mercredi, quand le président Edouard Levrault a rendu son délibéré. Le prévenu ajoutera une sixième condamnation à son casier judiciaire. Il a été reconnu coupable et condamné à deux ans de prison. Un mandat d’arrêt a été lancé contre l’Azuréen, jusqu’ici insaisissable. "Si les yeux sont le miroir de l’âme, nous n’avons peu eu le loisir de croiser son regard", regrette Me Cédric Porteron, conseil de Corinne, 60 ans, gérante d’une agence immobilière, ruinée par l’individu.

Hugo Marsero, représenté par Me Philippe Soussi lors du procès, dément avoir usurpé la fonction de l’avocat. En revanche, il a reconnu s’être fait prêter 200.000 euros par Corinne, une sexagénaire qui a tout sacrifié à son métier. L’aigrefin s’est engagé à rembourser Madame mais les années passent et la victime n’a toujours pas reçu le moindre sou vaillant.

De l’argent joué au casino

Les sommes versées à la demande du soi-disant avocat marseillais, étaient censées éviter des ennuis judiciaires à Hugo Marsero. C’est ce qu’il faisait croire à sa bienfaitrice par l’intermédiaire de l’auxiliaire de justice. En réalité, l’enquête a démontré que l’argent a surtout servi à assouvir sa passion du jeu dans les casinos de la Côte d’Azur.

Le fameux avocat marseillais était un subterfuge pour donner du crédit aux demandes financières de plus en plus régulières. Quand Corinne, inquiète, est partie à la rencontre de l’avocat qu’elle tutoyait, tant elle l’avait fréquemment au bout du fil, le pénaliste réputé est tombé des nues. Il ne connaissait pas cette femme, au contraire de cet ancien client particulièrement ingrat. Hugo Marsero est donc soupçonné d’avoir trompé à la fois son amie Corinne mais également son ancien avocat. Une double trahison sur laquelle le procureur Christophe Tricoche s’était appuyé pour requérir un an de prison.

En défense, Me Soussi a souligné la difficulté dans cette affaire d’évaluer le préjudice. L’avocat s’étonnant des libéralités de la plaignante d’une naïveté confondante: "Madame évoque 250.000 euros de dons en espèces, sans compter les loyers de M. Marsero pris en charge, ses amendes, la location de véhicules de luxe... Cela a duré trois ans!"

L’enquête est partie d’une plainte de l’avocat marseillais et non pas de Corinne, qui risque des poursuites pour abus de biens sociaux après avoir laissé sa société avec 1,5 million euros de passif. Le ténor ne s’est pas constitué partie civile, trop occupé à défendre des clients moins ingrats. Corinne, elle, attend beaucoup de l’audience des intérêts civils, fixée à la fin de l’année, avec l’espoir de récupérer au moins une partie du préjudice subi. Même si, in fine, l’argent servira au liquidateur judiciaire à éponger le passif considérable de l’agence immobilière.