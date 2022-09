Un magicien jugé pour des agressions sexuelles sur 27 enfants âgés de 3 à 15 ans

Les premiers faits accusent l'homme de viol incestueux sur une cousine et une demi-sœur, alors qu'il était lui-même mineur. Devenu adulte, l'accusé, gérait une activité de magie et aurait commencé à se servir de son travail pour se rapprocher d'enfants de son entourage familial et amical.