Un homme mis en examen pour viol et séquestration d'une adolescente de 15 ans dans l'Oise

Les faits se seraient déroulés les 2 et 3 août sur la commune de Margny-lès-Compiègne, dans l'Oise, a précisé à l'AFP le procureur de Senlis, Loïc Abrial, confirmant une information de Oise Hebdo. La victime présumée est âgée de 15 ans, a-t-il ajouté.

L'homme arrêté par la police, un Bangladais de 31 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi pour "viol sur mineure de plus de 15 ans", "agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans" et "enlèvement ou séquestration pour faciliter la commission d'un crime ou d'un délit", selon le procureur.

L'information judiciaire est ouverte "pour un ou plusieurs viols", a-t-il précisé, sans plus de détails.

"Le juge d'instruction a ordonné plusieurs expertises", ajoute M. Abrial, qui précise que l'enquête, confiée au commissariat de Compiègne, se poursuit.